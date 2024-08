– Skremmende å skrive for folk som vil betrakte oss som dumme

Den amerikanske forfatteren Tommy Orange skal skrive den neste boken som skal på plass i Framtidsbiblioteket, og har blandede følelser.

– Jeg synes det er litt skremmende å skrive for lesere som helt klart vil dømme oss som dumme og mindreverdige på mange måter, slik vi gjør når vi ser tilbake hundre år og klart ser alle problemene vi hadde med bare å være anstendige mennesker.

Det sier Orange til The Guardian , som møtte ham under litteraturfestivalen i Edinburgh. Der ble nyheten om at han blir nestemann på plass i Future Library -kunstprosjektet offentliggjort mandag. Nå røper han at han allerede har en idé for boken, som ikke vil bli lest på 90 år.

– Jeg våknet opp dagen etter med en tekstlinje i hodet: «Jeg ble født i framtiden». Den betyr ikke noe alene, men jeg tenkte: «Kan dette være begynnelsen på det jeg skriver for dette prosjektet?».

Kunstneren bak Future Library, Katie Paterson, var selv på plass i Edinburgh og sa at Oranges forfatterskap er preget av en dyp utforskning av identitet, tilhørighet og intergenerasjonelle traumer, spesielt innenfor konteksten av urfolksopplevelser.

Tommy Orange, som er medlem av Cheyenne- og Arapaho-stammene i Oklahoma, debuterte i 2018 med Pulitzerpris-nominerte «There There», som kom på norsk i 2020 under tittelen «Pow wow». Hans nye bok «Wandering Stars» kom tidligere i år og er langlistet til Bookerprisen.

Orange takket ja fordi han ble foreslått av Margaret Atwood, som i 2014 var den første forfatteren som bidro med en bok til Framtidsbiblioteket.

– Det betyr at jeg fortsatt har håp om at vi vil ha en verden med bøker å leve i om 100 år, sier Tommy Orange. Han er forfatter nummer 11 som får plass i kunstprosjektet. Bøkene skal ikke skal leses før i 2114 – trykket på papir som i dag er grantrær i Nordmarka, mens manusene i mellomtiden er lagret i et rom i Deichman Bjørvika.