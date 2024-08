NORLA styrker laget

Tanja Feodoritova er ny faglig rådgiver i NORLA, mens Ellen Hogsnes er engasjert som prosjektleder for gjestelandssatsingene.

– Det er avgjørende at tilskuddsordninger for norsk litteratur i oversettelse er treffsikre og relevante og at de forvaltes godt. Tanja som faglig rådgiver for økonomi, drift og forvaltning, vil styrke vår profesjonalitet på området og hennes erfaring og kjennskap til NORLA fra et internasjonalt perspektiv er enestående, sier NORLAs direktør Margit Walsø.

Tanja Feodoritova er ny faglig rådgiver i NORLA, og skal arbeide med organisasjon, administrasjon av regnskap og forvaltning av tilskuddsordninger med særlig fokus på oversettelse av norsk litteratur.

Hun er utdannet økonom og kommer fra en faglig rådgiverstilling i Stiftelsen Danse- og Teatersentrum. Hun har også arbeidet med forvaltningsoppgaver på kultur- og litteraturfeltet ved den norske ambassaden i Moskva i 17 år.

Skal lede gjestelandssatsingene

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Leipzig i 2025 og ved barnebokmessen i Bologna i 2026, og NORLA har engasjert Ellen Hogsnes som prosjektleder for satsingene.

Hun har over 20 års erfaring fra norsk bokbransje, med hovedfokus på PR-, salgs-, og markedsarbeid for flere utgivelsesområder. Ellen har vært markedssjef i Oktober forlag og kommunikasjons- og markedssjef for barnebøker i Cappelen Damm og hatt ulike roller i Gyldendal.

– Med Ellens brede erfaring fra norsk bokbransje og spisskompetanse i å fremme norske bøker og forfattere, styrker vi innsatsen mot gjennomføringen av gjestelandssatsinger på to sentrale bokmesser de neste par årene. Vi gleder oss over at Ellen nå vil komplettere NORLAs team, til det beste for norsk litteratur ut i verden, sier Walsø.