Kagge styrker kommunikasjonstaben

Tre nye hoder er ansatt i Kagges kommunikasjonsavdeling - og én ny i den skjønnlitterære redaksjonen.

Tidligere i år fikk Kagge både ny kommersiell direktør, og to nye redaktører, både innen skjønnlitteratur og sakprosa. Men forlaget har ansatt ytterligere tre personer i kommunikasjonsavdelingen.

Camilla Myrslo har begynt som salgs- og markedskonsulent, Jarl Nymo har begynt som kommunikasjonsrådgiver og Cathrine Elnan har begynt som kommunikasjons- og SOME-rådgiver.

Én bokhandler og to journalister

Camilla Myrslo var lærer før hun begynte å jobbe i Ark i 2014. Da begynte hun først som butikksjef på ARK Ullevål, før turen gikk til Aker Brygge, hvor hun ble kåret til årets butikksjef i Ark i 2018. I mellomtiden tok hun fagskolen for bokbransjen i 2016/17. Hun var butikksjef på Ark Grünerløkka før hun begynte i Kagge og Stenersen.

Cathrine Elnan har studert journalistikk ved Høgskolen i Oslo. Hun har bl.a. jobbet som journalist i VGs multimedia-avdeling, kulturjournalist i Aftenposten, og kultur- og nyhetsjournalist i NRK. I tillegg jobbet hun som frilansjournalist i Brasil i ti måneder. De siste tre og et halvt årene før hun begynte i Kagge jobbet hun som Head of Content and Media i teknologi- og designbyrået Bakken&Bæck, med fokus på sosiale medier og kommunikasjon mot media.

Jarl Nymo har studert journalistikk ved Nord universitet i Bodø. Etter utdanning jobbet han først for NRK i Tromsø, før han fikk jobb i NRK Kultur & Underholdning på Marienlyst. Etter NRK jobbet han i Dagbladet i noen måneder, før han fikk jobb i Universal Music Norge i 2016: Først som promotion manager, så som prosjektleder for internasjonal musikk fra 2018. Han kommer altså fra samme bransje og selskap som Live McKay, Kagge Forlags nye kommersielle direktør.

Fornøyd med styrkingen

– Vi er svært fornøyd med å ha styrket kommunikasjonsavdelingen med to 100 %-stillinger. Både Cathrine og Jarl har en kombinasjon av egenskaper og kompetanse vi ønsker oss: begge har erfaring som journalister, og de har også jobbet med kommunikasjon, sier informasjonssjef Raymond Vik. Han legger til:

– Camilla begynte som vikar hos oss i fjor sommer. Hun har masse relevant erfaring som bokhandler fra flere butikker, og vi skjønte raskt at vi måtte sikre oss henne på fast basis.

Nytt skjønnlitterært tilskudd

Kagge har også fått et tilskudd til den skjønnlitterære redaksjonen:

Nora Dahle Borchgrevink (f. 1995) har en bachelorgrad i tysk og italiensk politikk og litteratur fra University of Cambridge og Università Ca’ Foscari i Venezia, og en mastergrad i manusforfatterskap fra London Film School. Hun har blant annet jobbet på Norli Universitetsgaten, Nasjonalteatret og Star Wars-TV-serien «Andor». Siden desember 2021 har hun jobbet for Kagge forlag som forlagsredaktør, først i vikariat og nå i Kagges skjønnlitterære redaksjon i et 60 prosent-engasjement.

– Jeg er veldig glad for å kunne jobbe med alle de dyktige folkene på Kagge forlag, og ikke minst med de flittige og idérike forfatterne våre. Det er også utrolig gøy å få ta del i Kagges nye storsatsning på skjønnlitteratur, som har vært en av livets største gleder siden jeg gikk på barneskolen og fikk meldinger med hjem om at jeg måtte slutte å lese bøker under pulten i timen, sier Dahle Borchgrevink.