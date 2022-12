Trekker barnebok etter antisemittisme-kritikk

En eventyrbok utgitt av Gyldendal trekkes etter kritikk om at den fremmer antisemittiske stereotypier.

Flere forfattere og bransjefolk har reagert etter at historiker Mats Tangestuen, ansatt ved Jødisk Museum i Oslo, la ut en Facebook-post om en eventyrbok utgitt av Gyldendal. I følge ham fremmer boken antisemittiske stereotypier.

Den store boka med eventyr ble utgitt første gang i 2005, og blir av Gyldendal markedsført som en praktbok.

«De beste eventyrene, de vakreste illustrasjonene – gaven til hele familien. I denne praktboka finnes alle de eventyrene man husker fra barndommen, og litt til. Her er eventyrene fra Asbjørnsen og Moe, H.C. Andersen, Brødrene Grimm og Tusen og en natt. Alle vakkert illustrert av Annine Qvale, akkurat slik eventyrillustrasjoner skal være. En bok for hele familien.»

Boken utkom i ny utgave i 2022.

Reagerer på Alibaba-eventyr

Det eventyret i boken som har fått folk til å reagere er «Aladdin og tryllelampen». Tangestuen gjengir utdrag av bokens handling på sin Facebook-side:

«Jøden tenkte som så at denne gutten visste sikkert ikke hva et sånt fat virkelig kostet,». Aladdin blir svindlet, men da han senere i historien skal selge noen andre sølvfat, går han til en gullsmed:

«og denne gullsmeden var en ærlig mann. «Min venn,» sa han, «jeg har sett at du går til jøden med sakene dine flere ganger. Vet du ikke at han er en bedrager? Vis meg hva du har, så skal jeg gi deg et godt råd.» Aladdin så gjorde, og gullsmeden så straks at fatet var laget av det fineste sølv, og så spurte han hvor mye jøden hadde gitt for slike fat. Aladdin sa som sant var, at han hadde fått et gullstykke for hvert. «Den kjeltringen!» ropte gullsmeden. Han veide fatet. 72 gullstykker var det verdt! Og det gav han Aladdin!»»

Tangestuen skriver at teksten er hentet fra en «gjenfortelling» av Hans Braarvig, utgitt på forlaget Damm i 1940. Språket er lett modifisert i denne nye utgaven.

Plassert i kategorien 3-6 år

«Det er kanskje ikke veldig overraskende at dette dukker opp i originalteksten av Hans Braarvig fra 1940, og enda mindre overraskende at teksten sto uforandret i 2. opplaget fra 1942. Braarvigs bok «Eventyr fra 1001 natt» kom ut i mange opplag også etter krigen, i alle fall frem til 1976. I utgavene fra 50- 60- og 70-tallet er «jøde» byttet ut med «høker» (kjøpmann med begrensede rettigheter). Men fra 2005 og frem til nå er det altså 1940-versjonen norske barn har fått servert på sengekanten.», skriver Tangestuen.

Han fortsetter:

«Gyldendal har plassert eventyrboka i kategorien 3-6 år. Jeg lurer på hva foreldre har svart i de tilfellene barn har spurt: «Pappa, hva er en jøde?». Det er mulig det ikke har vært mange slike spørsmål, for teksten forklarer egentlig at en jøde er det samme som en kjeltring, en som lurer deg.»

Trekker boken

Den store boka med eventyr var i går på tilbud til 199,- hos Ark og til salgs hos Norli til fullpris tirsdag kveld. Onsdag morgen er bøkene fjernet fra nettbutikkene, og Gyldendal har meldt til Tangestuen at de trekker boka.

– Vi ble av årvåkne lesere i går gjort oppmerksom på en eldre oversettelse i et av eventyrene i denne boken, en tekst som vi på ingen måte kan stå inne for. Dette er noe vi beklager på det sterkeste, og det gjorde at vi stoppet salget av boken, sier forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen i Gyldendal Litteratur.

Hun kommer også med en unnskyldning på vegne av forlaget:

– Vi ønsker også å beklage til dem som har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til denne teksten. Vi skulle ha oppdaget dette selv, og vi går nå gjennom våre rutiner på nytt og vil sørge for en gjennomgang av andre eventyrbøker.

Gyldendal opplyser videre at boken er kommet ut i fire opplag på til sammen rundt 56.000 eksemplarer.