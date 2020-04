Skarp dansk roman om katastrofen

Det evige påskemysteriet, er Scandinavian Star. Et ungt, dansk stjerneskudd leverer nå en knallsterk førstebok i en romanserie om ulykken.

Tredve år siden denne påsken. Det har vært avdekkende journalistikk, etterforskninger i tre land, granskinger og ikke minst bøker. Kjell Ola Dahl har skrevet to sakprosabøker om Scandinavian Star-saken og han er en av gjennomgangsfigurene som leder oss gjennom

den store dokumentarserien som har vært vist på NRK i ukene før påske. Vi ser ikke ut til å komme lenger, men der faktaene slutter, kan diktningen begynne.

Da jeg leste Per Pettersons roman I kjølvannet for tjue år siden, hadde jeg ikke fått med meg at han selv hadde mistet far, mor, bror og kusine i skipsbrannen, eller «massemordet» som Kjell Ola Dahl kaller det. Kanskje derfor ble møtet romanen så sterkt. Den handler om to brødre som, tynget av sorg, nærmest lammet, tumler rundt i Oslo, rundt barndommens Veitvet og det er klare forbindelser til skipet. I tv-serien om båten og 7. april 1990, møter vi Per Petterson og broren i en av episodene.

Jeg tror ikke skjønnlitteraturen kan løse flokene, men den kan bevege seg på en annen måte enn faktalitteraturen kan og sette kiler inn her og der. Spesielt kan den vise oss noe annet enn det rapporter og arkiver kan: Litteraturen kan fremvise et menneskelige, og det er dette som er styrken i en av bøkene jeg har lest denne påsken.

Det friske, danske blikket

Asta Olivia Nordenhof (f. 1988) var to år da Scandinavian Star brant. Penge på lommen kom på kvalitetsforlaget Basilisk i Danmark nå i vår og den har undertittel «Scandinavian Star. Del 1». Det kommer seks bøker til, og Nordenhof har lagt opp til et åpent løp som skal bli svært spennende å følge. I første bok er det ekteparet Kurt og Maggie og deres omtumlende liv, både sammen og hver for seg. Handlingen er så gripende at man tar seg ikke i å savne «Scandinavian Star-tilknytningen». Forfatterblikket er skarpt. For en menneskekjenner hun er, for en menneskedikter. Nordenhof debuterte som poet, man kan se poetens klare bilder også i denne teksten. Samlaget ga ut hennes andrebok fra 2013 som Det enkle og det einsame.

Kurt driver et busselskap og har fått penge på lommen, penger som han helt på slutten av boken blir bedt om å investere. I tillegg skriver Nordenhof et fiksjonelt nivå om sitt eget «jeg» og sin opptatthet av sakens fakta. Førte bok er altså helt åpen om hva som skal skje videre i serien. Kommer det nye personer inn? Velger hun en annen vinkel? En annen form? Kan det tenkes at en av bøkene i serien blir for eksempel en diktsamling?

Hjemmesiden til Basilisk indikerer ikke med hvilken frekvens bøkene kommer, men man kan kanskje tenke seg et løp ala Min kamp, noe som er enklere i Danmark fordi de har andre måter å kjøpe inn bøker til bibliotekene på?

Overveldende kritikker

Mottakelsen har vært overveldende. Til og med den strenge Lars Bukdahl i Weekendavisen har latt seg begeistre, men sitatet fra anmeldelsen til Nicklas Freisleben Lund i Jyllands-Posten oppsummerer prosjektet best for nye lesere:

«Indignationen og sorgfuldheden, kapitalismekritikken og klasseperspektivet er bestemt ikke ukendte størrelser i samfundslitteraturen. Alligevel ligner Nordenhofs første roman ikke så mange andre. Bl.a. derfor sætter «Penge på lommen» baren umanerlig højt for de kommende bind i det, der allerede nu kan udråbes 2020’ernes mest ambitiøse litterære projekter.»

Dette burde leses av alle, gjerne på dansk: Vi klarer da å lese nabolandenes språk? Da kan norske forlag heller bruke kreftene på å oversette andre deler av verden vi ikke har like lett tilgang på.

Vi vet mye om Scandinavian Star, samtidig kan vi aldri få nok. Asta Olivia Nordenhof representerer generasjonen som ble født rundt 1990, og det er forfriskende det hun bringer til torgs. Det er spennende på helt andre måter enn dokumentarserien er.

VIDAR KVALSHAUG