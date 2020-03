Sju priser delt ut i dag

Ingen klemmer, men masse heder og ære da sju forfattere, illustratører, oversettere og tegneserieskapere fikk til sammen 360.000 priskroner fra Kulturdepartementet i dag.

– Jeg skulle gjerne møtt dere personlig i dag, tatt dere i hånden og overrakt diplomene. Slik ble det ikke denne gangen. Koronaviruset har snudd opp ned på mye. Men hvem vet, kanskje dagens situasjon med stengte skoler og barnehager fører til at flere barn og unge setter seg ned med en god bok. Kanskje oppdager de en av deres prisbelønte bøker. Da har de i så fall noe godt i vente! Gratulerer! skriver kulturminister Abid Q. Raja og dette var måten han fikk helst prisvinnerne på – for denne gang.

Her er vinnerne

Litteraturprisen 2019 på 50 000 kroner går til Ingeborg Arvola for Buffy By er talentfull. En selvbiografi, Cappelen Damm.

Bildebokprisen 2019 på 50 000 kroner går til Marianne Gretteberg Engedal for Pølsetjuven, Samlaget.

Fagbokprisen 2019 på 60 000 kroner deles mellom Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl og Magnhild Winsnes for Jenteboka. Ellen og Ninas guide til puberteten, Aschehoug.

Debutantprisen 2019 på 50 000 kroner går til Neda Alaei for Dette er ikke oss, Gyldendal.

Tegneserieprisen 2019 på 50 000 kroner deles mellom Malin Falch og Regine Toften Holst for Bjørnar. En historie fra Nordlys, Egmont

Illustrasjonsprisen 2019 på 50 000 kroner går til Rune Markhus for illustrasjonene til På omveien hjem, Gyldendal

Oversetterprisen 2019 på 50 000 kroner går til Kirsti Vogt for oversettelsen fra engelsk av Jessica Townsend: Vundersmed. Morrigans kall, Vigmostad & Bjørke

Kropp og klima går igjen

Juryen skriver:

«Årets forfattere viser barne- og ungdomsleserne mye tillit. De skriver uten å overforklare om temaer som er viktige for barn og unge. Det er mye gravalvor i skjønnlitteraturen i 2019, feelgood og humor ser vi mindre av, særlig for ungdom. Ikke alt ordner seg til slutt, men vi møter mange kompetente protagonister – der flertallet stadig er jenter. De få guttene som får slippe til er trøblete og sinte, hardtslående og råe, og viser seg fram i sterke fortellinger med høyt kvalitetsnivå. I et godt sakprosa-år er kropp og helse temaer som går igjen, sammen med et fortsatt fokus på natur, klima og miljø. Vi gleder oss også over et år med spesielt mange sterke og stilsikre debutanter, som blir spennende å følge videre.»