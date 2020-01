– Du sa alltid noe skikkelig stort og rart, og brukte masse metaforer i komplimentene dine, sa Maud Angelica i sin minnetale til faren. Ari Behn ble i dag bisatt fra Domkirken i Oslo.

– Du var alltid den som var mest begeistret over kunsten min. Du ga meg de aller beste komplimentene. Fordi du var forfatter var du flink med ord. Du sa alltid noe skikkelig stort og rart, og brukte masse metaforer i komplimentene dine. Jeg ble ofte litt flau, men syns det var veldig koselig også, sa Maud Angelica i sin minnetale til faren under bisettelsen i Domkirken i dag.

Før talen plasserte hun en tegning av faren på kisten – en tegning hun hadde planlagt å gi ham i julegave. Hun fortalte også hva faren hadde betydd for de tre døtrene:

– Vår kjære elskede pappa. Du sa alltid du var så stolt av oss. Vi er så stolt av deg. Du var så utrolig talentfull, du skrev og sa ting på en så utrolig poetisk måte. Du lagde så fine bilder med så fine følelser og farger. Du inspirerte meg, og du har lært meg så mye om skriving og tegning. Du var helten min.

– Det er alltid en utvei

Maud Angelica benyttet også anledningen til å be folk som sliter psykisk om å be om hjelp:

– Pappa må ha vært så sliten at han ikke følte det var en annen utvei enn å dra fra denne verden. Men han tok feil. Det er alltid en utvei. Jeg vil si til alle som lider av samme tanker at det alltid finnes en annen utvei. Jeg ber deg med hele mitt hjerte og hele sjel og kropp, spør om hjelp. Det er en styrke, ikke en svakhet. Aldri tenk at det er bedre for de du er glad i at du går bort, kan love deg at det er så uendelig feil.

Hele kongefamilien tilstede

Ari Behn tok sitt eget liv første juledag.

Både kongen, dronningen, kronprinsparet og prinsesse Märtha Louise var til stede under bisettelsen i Oslo domkirke. Det var også Sveriges prins Daniel, hertugen av Västergötland. Tidligere var det også meldt at kronprinsesse Victoria ville delta, men hun måtte bli hjemme etter at datteren skadet seg i skibakken.

Fem fra regjeringen

Også regjeringen stilte med fem representanter: Foruten statsminister Erna Solberg, deltok kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, finansminister Siv Jensen, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og olje- og energiminister Sylvi Listhaug. Også Ap-leder Jonas Gahr Støre og NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg var i bisettelsen. Med gjestelisten fulgte også et betydelig sikkerhetsoppbud.

Fra Behns eget forlagshus Gyldendal, og Kolon som har utgitt flesteparten av Ari Behn bøker, var det også en stor delegasjon – blant dem Ari Behns opprinnelige forlegger Torleiv Grue, som var sentral i Ari Behns gjennombrudd som forfatter, nåværende Kolon-forlegger Bjørn Aagenæs, Gyldendals konsernsjef John Tørres Thuv og forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen.

Også en rekke av Ari Behns forfattervenner var tilstede i domkirken.

– Kjærlighet i flere kvartaler

Kolon-forlegger Bjørn Aagenæs, som har jobbet med Ari på to bøker og har kjent ham i en årrekke, berømmet forfatterskapet hans:

– Han var intelligent og skrev godt. Han jobbet iherdig, og som en helt vanlig forfatter, med de samme utfordringene som alle andre. Han var en intelligent og følsom mann.

– Da jeg kom ned hit kjente jeg kjærligheten fra mange kvartaler unna. Det vet jeg Ari hadde satt pris på, fortalte Arve Juritzen til NRK utenfor Domkirken før bisettelsen tidligere i dag.

Juritzen var forlegger på Behns siste bok, Inferno.

– Vi må ikke glemme at Ari først og fremst var en stor forfatter. Han var en ordkunstner, og hver gang jeg fikk et nytt manus så var det en gullpakke, sa Juritzen.

– Gått i gangene våre i 20 år

– Ari hadde en helt spesiell varme, som gjorde at alle omkring ham følte seg sett. Han gikk i gangene våre i 20 år, så det er mange av oss som vil føle savnet etter ham, sa Gyldendals konsernsjef John Tørres Thuv til NRK.

Han forteller at forlagshuset er i sorg.

– Det har vært veldig tungt. Mange av oss har jobbet med ham lenge, og han hadde flere forfatterkolleger hos oss, som også har hatt en tung tid nå i jula.

Åpen for alle

Bisettelsen var åpen for alle, rundt 300 av 900 plasser var reservert gjester som var spesielt invitert av familien.

Ut fra hva som har vært kjent i forkant, skal det være musikalske innslag, salmer og bønn. Familiemedlemmer – foreldre og søsken – skal lese minneord. Det skal også Ari Behn og Märtha Luoises eldste datter, Maud Angelica. Blant tekstleserne under bisettelsen er Behns forlover Kåre Conradi og Dennis Storhøi. Seremonien ble avsluttet med et klokkespill-stykke av Ari Behns gamle venn Jon Håtun – aka Jono El Grande: «Arie for Ari». Per Heimly hadde tatt omslagsbildet til programmet, hvor også Maud Angelicas tegnede portrett av faren prydet baksiden.

