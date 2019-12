Kolon-forlegger Bjørn Aagenæs: – Jeg tror jeg kan si at han husket alle han hadde møtt.

Forlagssjef Bjørn Aagenæs og kretsen rundt i Kolon og Gyldendal beskriver budskapet om Ari Behns død som sjokkartet. Aagenæs har sendt ut følgende uttalelse: «Det er med stor sorg vi i dag har mottatt meldingen om at Ari Behn har tatt sitt eget liv. Vi er i sjokk, og opplever hendelsen som dypt tragisk og uendelig trist.

Ari var en svært viktig forfatter, ikke bare for Kolon forlag, og Gyldendal, men også for den norske samtidslitteraturen. Han hadde en unik stemme, og skrev med stor presisjon, innlevelse og menneskekunnskap. Vi jobbet nå med nye litterære prosjekter. Ari var en svært spesiell person, med en egen varme, og fikk alle omkring seg til å føle sett, verdsatt og ikke minst husket – jeg tror jeg kan si at han husket alle han hadde møtt. Han var et menneske man ble svært glad i.

Våre tanker går i dag til Aris familie og hans nærmeste. Han vil bli dypt savnet.»