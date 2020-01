Lykke toppet romjulssalget

Nina Lykke topper Boklista for juleinnspurten og romjulssalget.

Boklista for fjorårets siste uke viser at Nina Lykkes Full spredning (Oktober) var den boken som nok stod øverst på mange nordmenns ønskelister. Boklista viser salg for både den siste juleinnspurten og for byttedagene i romjulen.

På generell-Boklista er det nok lite overraskende at det er Aksel Lund Svindal som stod bak den mest populære tittelen. Større enn meg (Pilar) har toppet Boklista gjennom høsten, og Svindal ender fjoråret på toppen av nok en pall.

Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 52 – 2019

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Nina Lykke Full spredning Oktober 3 10 2 Jojo Moyes Over horisonten Bastion 2 13 3 Lisa Aisato Livet - illustrert Kagge 1 12 4 Jørn Lier Horst Illvilje Capitana 8 16 5 Jussi Adler-Olsen Offer 2117 Aschehoug 5 11 6 Maja Lunde Przewalskis hest Aschehoug 7 14 7 Herborg Kråkevik (red.) Juleroser 2019 Samlaget 4 8 8 Anne B. Ragde Datteren Oktober 9 17 9 Lars Saabye Christensen Byens spor: Skyggeboken Cappelen Damm 11 15 10 Jo Nesbø Kniv Aschehoug 6 25 11 Frode Øverli Pondus: Minus 18 på det ene øyet Strand 10 18 12 Stefan Ahnhem X måter å dø på Aschehoug Inn på nytt 4 13 Jan Guillou Den andre dødssynd Vigmostad & Bjørke 12 5 14 Bjørn Andreas Bull-Hansen Danehæren Gyldendal Inn på nytt 7 15 Helene Flood Terapeuten Aschehoug Inn på nytt 9

Boklista for generell litteratur – Uke 52 – 2019

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Aksel Lund Svindal Større enn meg Pilar 1 9 2 Atle Antonsen 101 ord du trodde du kunne Aschehoug 3 9 3 Ingar Sletten Kolloen Under krigen Gyldendal 5 10 4 L. Monsen / K. S. Østli Lars Monsen: Mitt liv Cappelen Damm 4 14 5 Guinness world records 2020 Vigmostad & Bjørke 2 10 6 Petter A. Stordalen Endelig mandag! Pilar 15 12 7 Karen E. Thorsen Fattig student Pilar 9 21 8 T. Gotaas / R. Vingelsgaard Norske utedoer Gyldendal 1 11 9 Marit O. Bromark Julequiz 2019: 1000 spørsmål & svar Cappelen Damm 10 5 10 Hans Olav Lahlum Reiulf Steen: Historien, triumfene og tragediene Cappelen Damm 8 10 11 Nazneen Khan-Østrem London Kagge 12 4 12 Einar Tørnquist TørnQuiz Scienta 7 5 13 Raphael Honigstein Klopp Gyldendal Inn på nytt 3 14 Trine Sandberg Trines hverdagsmat Cappelen Damm 13 11 15 Linka Neumann Villmarksgensere Aschehoug Inn på nytt 13

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 52 – 2019

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Mark Manson Den edle kunsten å gi f**n Gyldendal 1 8 2 Camilla Läckberg Gullburet Gyldendal 4 13 3 Tara Westover Noe tapt og noe vunnet Gyldendal 2 26 4 Jørn Lier Horst/Thomas Enger Nullpunkt Capitana 5 40 5 Are Kalvø Hyttebok frå helvete Kagge 3 17 6 Poppy Alexander 25 dager til jul Cappelen Damm 7 12 7 Lars Mytting Søsterklokkene Gyldendal 8 32 8 Bjørn Andreas Bull-Hansen Vinland Gyldendal 9 23 9 Lucinda Riley Månesøsteren Cappelen Damm 6 21 10 Stefan Ahnhem Motiv X Aschehoug 13 25 11 Jón Kalman Stefánsson Sommerlys, og så kommer natten Press 10 41 12 Tracy Rees Kjæreste Blue Cappelen Damm Inn på nytt 15 13 Hans Rosling Factfulness Cappelen Damm 12 13 14 Søren Sveistrup Kastanjemannen Gyldendal 14 16 15 Jørn Lier Horst Det innerste rommet Capitana Inn på nytt 26

E-boklista – Uke 52 – 2019

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Nina Lykke Full spredning Oktober 1 9 2 Jussi Adler-Olsen Offer 2117 Aschehoug 2 12 3 Jojo Moyes Over horisonten Bastion 3 13 4 Jørn Lier Horst Illvilje Capitana 4 16 5 Camilla Läckberg Gullburet Gyldendal Inn på nytt 21 6 Jo Nesbø Kniv Aschehoug 14 27 7 Stefan Ahnhem X måter å dø på Aschehoug 7 10 8 Anne B. Ragde Datteren Oktober 13 17 9 Jan Guillou Den andre dødssynd Vigmostad & Bjørke 10 10 10 Natalie Cox Ikke bare til jul Aschehoug 8 8 11 Lars Saabye Christensen Byens spor: Skyggeboken Cappelen Damm 12 18 12 Maja Lunde Przewalskis hest Aschehoug Inn på nytt 6 13 Tara Westover Noe tapt og noe vunnet Gyldendal Inn på nytt 13 14 David Lagercrantz Hun som må dø Gyldendal Inn på nytt 13 15 Lucinda Riley Månesøsteren Cappelen Damm 14 41 15 Helene Flood Terapeuten Aschehoug Inn på nytt 12