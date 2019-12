Ari Behn er død

– Vi bærer med oss varme, gode minner om ham, sier Kong Harald i en melding på Kongehusets hjemmesider.

– Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa – og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden, sier Kong Harald i en melding på Kongehusets hjemmesider.

Brakdebut

Ari Behn fikk en mye omtalt forfatterdebut i 1999 med novellesamlingen Trist som faen. Boken ble belønnet med terningkast 6 i VG, et terningkast Behn også tatoverte på skulderen. Boken ble også en eventyrlig kommersiell suksess for utgiveren Kolon og Torleiv Grue, som ledet forlaget frem til 2009.

Behn har senere skrevet romanene Bakgård (2003), Entusiasme og raseri (2006) og Vivian Seving etc (2009), i tillegg til ytterligere to samlinger med noveller/fortellinger: Talent for lykke (2011) og Tiger i hagen (2015).

Det er nevnte Kolon og moderforlaget Gyldendal som har utgitt Ari Behns bøker i Norge. I mars 2018 ble det kjent at Behn også hadde tegnet en kontrakt på hele syv bøker med forlegger Arve Juritzen. Samme år utkom Inferno – roman med malerier på Juritzen forlag.

Bjørn Aagenæs: – Vi er i sjokk

Bøkene hans er også utgitt i Danmark, Tyskland, Frankrike, Sverige, Island og Ungarn.

Han har tidligere publisert noveller, fortellinger og artikler i Vagant, Nye linjer 1998 og Hot rod.

Med stor sorg i hjertet

– Det er med stor sorg i hjertet at vi de aller nærmeste pårørende til Ari Behn må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, heter det i en uttalelse fra familien sendt til VG av Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn.

Ari Behn ble 47 år gammel. Han ble født 1972 i Århus og vokste opp i England og Nord-Norge.

Ikke på skinner

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn giftet seg i Nidarosdomen i Trondheim 24. mai i 2002. I august 2016 sendte de ut en melding om at de hadde bestemt seg for å gå fra hverandre, og at de ville ga delt omsorg for barna: Maud Angelica Behn (født 29. april 2003), Leah Isadora Behn (født 8. april 2005), og Emma Tallulah Behn (født 29. september 2008).

– Livet går ikke på skinner. Det har både Ari og jeg erfart, uttalte Prinsesse Märtha Louise i en melding fra Slottet den gang. – Men aller tydeligst blir det nå, når livet har gjort noen krumspring vi aldri hadde sett for oss … Vi har som så mange andre vokst fra hverandre – til steder vi ikke lenger møtes som vi gjorde før. Det er forferdelig å oppleve at det ikke er noe mer vi kan gjøre. At vi har prøvd alt over lang tid, og at vi likevel ikke kan møtes der vi gjorde før, gjør det umulig for oss å fortsette. Vi føler skyld fordi vi ikke lenger klarer å skape den trygge felles havnen barna våre fortjener. Men vi håper og tror at vi skal klare å holde fast på vennskapet gjennom det som nå ligger foran oss.

– En fantastisk onkel

Kronprinsparet sier følgende i en uttalelse:

– For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang, uttaler kronprinsen og kronprinsessen.

«Så trist å høre at Ari Behn er død bare 47 år gammel. Tre søstre har mistet sin far. Familien er åpen om selvmordet. Viktig med åpenheten, men for en trist nyhet.», skriver NRKs Sidsel Wold.

Hennes journalist-kollega i TV2, Arill Riise, skriver følgende på sin twitter-konto: «No tenner vi eit lys for Ari Behn. Dette er berre så ufatteleg trist.»

«Han var ikke bare en fyr helt utenom det vanlige. Han hadde det forferdelig vondt også. Varme tanker til familie og venner. Hvil i fred Ari Behn», skriver Svein Tore Bergestuen.

Vil bli savnet

Også bokbransjens egne deler sorg og savn i sosiale medier:

Anders Heger skriver følgende i en twitter-melding: «For en trist julemelding. Hvil i fred, venn. Det blir stussligere her uten deg. Den nye vinen skulle vi ha hatt lenger.»

«Det er mange i norsk kulturliv som har bedt meg hilse til far. Men bare to – Jon Michelet og Ari Behn – ba meg alltid hilse til far OG mor. Det sier mye om dem. RIP Ari, du vil bli savnet», skriver Aslak Nore.

Saken oppdateres.