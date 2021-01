Simon & Schuster dropper Hawley

Simon & Schuster avslutter samarbeidet med senator Josh Hawley. Etter planen skulle boken hans utgis i juni.

Simon & Schuster har kansellert den planlagte juni-utgivelsen av The Tyranny of Big Tech av Senator Josh Hawley. I en pressemelding skriver forlaget at det er Hawleys rolle i kongressopptøyene som er bakgrunnen for avgjørelsen.

Det var Publisher Weekly som først meldte saken.

Den republikanske senatoren var en av de første som protesterte til valgkollegiet på resultatene som erklærte Biden som valgvinner. Protestene skapte debatt i kongressen 6. januar, som ble mål for høyreekstreme terrorister som stormet Kongressbygningen i en tilsynelatende respons på Trumps retorikk, så vel som retorikken fra hans allierte, inkludert Hawley.

– Orwelliansk

S&S sier de kansellerer utgivelsen «etter å ha vitnet de forstyrrende, voldelige opptøyene som fant sted onsdag i Washington DC». Forlaget sier de ikke tok denne avgjørelsen lett, og at de veide deres formål av å fremme et mangfold stemmer opp mot deres overordnede offentlige ansvar. Det var det siste som overbeviste forlaget at de ikke kan støtte senatoren etter hans rolle «i det som ble en farlig trussel mot vårt demokrati og frihet».

Hawley kom med en egen uttalelse på avgjørelsen på Twitter. Han kalte avgjørelsen «orwelliansk», og sa at det ikke var kontraktsbrudd, men også «et brudd på First Amendment» Første amendement i den amerikanske grunnloven garanterer ytringsfriheten. Publishers Weekly legger til at det derimot ikke garanterer retten til en plattform, eller å bli betalt for utgivelsen av ytringene.

Hawley la til i sin uttalelse: «Vi sees i retten!»

S&S svarte på dette at de mener deres avgjørelse om å droppe boken var innenfor deres kontraktsrettigheter.

Vil gjenopprette amerikansk politikk

Kort tid etter opptøyene roet ned onsdag, var sosiale medier fylt av spekulasjon om hvorvidt S&S ville gå videre med utgivelsen av Hawleys bok. Forfatter Celeste Pewter, som også arbeider som politiker, startet en Twitter-kampanje hvor hun oppfordret følgerne sine å kontakte S&S for å klage på utgivelsen av Hawleys bok. Twitter-kampanjen fikk 700.000 reaksjoner innen torsdag kveld.

Hawleys bok argumenterer for en ny tilnærming for å kontrollere definisjonsmakten og markedsmakten til Amazon, Facebook, Google og andre teknologikjemper. I bokbeskrivelsen hevdes det at disse firmaene «truer USAs gunnleggende demokratiske styreform. […] Senator Hawley argumenterer at vi må rette opp feilene fra en progressiv og fortegnende fortid, og gjenopprette en mer grunnleggende politikk som bygger på premissene av arbeidende menn og kvinner».