Signert Salinger-roman til salgs

Og det med en prislapp som tilsvarer drøye 2,5 millioner kroner.

Et eksemplar av J. D. Salingers berømte roman The Catcher In The Rye skal under hammeren.

Det er antikvariatet Peter Harrington Rare Books i London som selger eksemplaret på en bokmesse, og boken har fått en prislapp som tilsvarer drøye 2,5 millioner kroner, melder The Guardian.

The Catcher In The Rye (1951) var en gang den mest sensurerte boken på amerikanske skoler og biblioteker. Den handler om den vanskelige ungdomstiden og om å ikke passe inn, og den tar i bruk et tidvis røft og slangpreget språk.

Bakgrunnen for den stive prisen er at dette er den eneste boken i sitt slag som er signert – og det endatil med en privat hilsen til en venn. Dette var svært uvanlig for Salinger, som konsekvent unnlot å signere da han mislikte tanken på at noen kunne profittere på det, sier en representant for antikvariatet til The Guardian.