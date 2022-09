DISSE ANBEFALER JEG: Solveig Wyssenbach ved ARK Holmen anbefaler spesielt én bok i disse dager.

Solveig Wyssenback ved ARK Holmen anbefaler i disse dager en god blanding av både eldre litteratur og aktuelle titler. Men alle har til felles at de skaper ettertanke og minner leseren på de viktige verdiene i livet.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– I mange år har jeg anbefalt Lille Tre av den amerikanske forfatteren Forrest Carter. Boken er en klassiker i amerikansk litteratur og er en historie med varme og lun humor hvor man ler med Lille Tre og ikke av ham. Historien finner sted i Sør-Statene på 1930-tallet og gir et tidsbilde av hvordan cherokeene ble behandlet på den tiden.

– Gutten, muldvarpen, reven og hesten av britiske Charlie Mackesy er en bok med nydelige illustrasjoner og har visdomsord som egner seg til samtaler med barn fra 5-6-års alderen og opp til de hundre. Jeg anbefaler også boken som konfirmasjonsgave fordi den har en hjertevarme som minner oss på hva de viktige verdiene i livet egentlig er. Boken er noe vi virkelig trenger i vår tid.

– Blålysserien av Hanne Kristin Rhode er en krimserie for barn på mellomtrinnet. Jeg oppdaget serien i vinter og har lest flere av bøkene. Samtidig som hver bok inneholder et mysterium som løses av vennene Astrid og Yusuf viser den hvor viktig vennskap er og hvilke utfordringer barn og ungdom opplever i Norge i dag.

– Se opp for krokodillen av svenske Lisa Moroni har jeg også anbefalt i flere år. Den er for barn i alderne 3-5 år og viser hvor fantasirike barn i den alderen er. Boken forteller om Tora og pappa som er på tur i skogen og om alle dyrene Tora oppdager, men som pappa overhodet ikke ser. De flotte illustrasjonene er av Eva Eriksson, som er moren til Lisa Moroni.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne høsten?

– Kunsten å stamme av Lars Petter Sveen. I forrige uke var jeg på bokmøte med Lars Petter Sveen hvor han fortalte at han i alle år har brukt teknikker for å skjule at han stammer. Lars Petter fortalte at han besvimte på et bokmøte i fjor og det første han lurte på da han våknet var om han hadde stammet foran alle de fremmøtte. Videre fortalte han at det finnes kun en pedagogisk bok om det å stamme på norsk, så det at han skriver om dette emnet interesserer meg litt fordi jeg har en venninne som stammer, men når hun synger hører man det ikke i det hele tatt.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Amerikansk jord av Jeanine Cummins satt lenge på vent hos meg, men jeg følte at det var en viktig bok å lese. Romanen trollbandt meg med sin historie om narkotikakartellene i Mexico og hvor inngripende de er i vanlige folks liv. Romanen ga meg innsikt i livet til dem som også forsøker å skape seg et bedre liv som migrerer fra Sør-Amerika gjennom Mexico for å komme seg til USA. Dens parallell viser også livet til dem som risikerer livet for å krysse fjell og hav for å komme til Europa i dag.