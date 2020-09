Rett inn på førsteplass: – Overveldende!

Mads Hansens "Min Instastory" dunker rett inn på førsteplass på generell-Boklista.

– Jeg syns det er kjempestas. Jeg skal ikke være arrogant og late som jeg hadde venta det. Men jeg får jo litt flashback til «Sommerkroppen», som også gikk rett inn på førsteplass foran kvalifiserte folk, sier Mads Hansen.

Sommerhiten fra 2018 skulle ikke være siste gang han havnet i tet på en toppliste. Nå går Hansens debutbok Min instastory (Kagge) rett inn på førsteplass på generell-Boklista.

– Jeg hadde en liten drøm om at det skulle gå like bra nå. Men å selge bøker er noe annet enn å strømme sanger. Folk skal være såpass nysgjerrig og interessert at de betaler over 300 kroner for å lese noe du har skrevet.

Men det er nok folk som har vært interessert. Boken satte faktisk rekord for forhåndssalg hos ARK, og i disse dager selger Hansen mer enn Nesbø. Det kaller Hansen ufortjent:

– Det er kanskje mer nyhetsverdi i at jeg gir ut bok – Nesbø gir jo ut bok ganske ofte. Folk er kanskje mer nysgjerrig på meg. Nesbø er flinkere enn meg til å skrive bøker, synge og spille fotball, men jeg er flinkere til å promotere. Det er det eneste jeg kan.

Fra «bok.docx» til butikkhylla

– Jeg syns det er gøy å prøve nye ting. Da jeg ga ut sang, tenkte jeg det var moro å se prosessen fra idé til Spotify. Det var akkurat samme med bok. Fra man sitter med et tomt Word-dokument man lagrer som bok.docx, til den står i hylla i butikken. Det er kjempespennende, sier Hansen.

Han forteller at målet var å skrive en lettlest bok, som kunne appellere til de som ikke sluker bøker. Og responsen fra leserne har vært varm:

– Det har vært overveldende. Jeg vet det er en floskel. De som leser dette tenker nok at her kommer den klisjeen igjen, men det har virkelig vært overveldende. Det har vært utelukkende positive tilbakemeldinger. Mange forteller at dette er den første boken de noen gang har kjøpt og noen gang fullført. Det er hyggelig.

Til tross for dette, forteller Hansen at forfatterlivet ikke har gitt mersmak.

– Jeg har ingen umiddelbare planer om bok nummer to. Jeg gjør som Bibelen, og gir meg med én. Så kan Are Kalvø skrive «Min instastory 2». Nei, det får nok bare eneren til å se dårlig ut.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 36 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 2 2 2 Elena Ferrante Dei vaksnes løgnaktige liv Samlaget Ny 1 3 Zeshan Shakar Gul bok Gyldendal 1 4 4 Vigdis Hjorth Er mor død Cappelen Damm 4 3 5 Linn Skåber Til de voksne Pitch 3 4 6 Tore Renberg Tollak til Ingeborg Cappelen Damm Ny 1 7 Bjørn F. Rørvik Bukkene Bruse drar til syden Cappelen Damm 5 5 8 Frode Øverli Hey nineteen: Pondus: 19 Strand 6 3 9 Camilla Läckberg Vinger av sølv Gyldendal Ny 1 10 Karin Fossum Bakom synger døden Cappelen Damm 7 7 11 Sam Taplin Lyder i skogen Gyldendal 12 13 12 Jørgen Jæger Hjerteløs Capitana 9 9 13 Jørn Lier Horst Jakten på den siste dinosauren: Detektivbyrå nr. 2 Canoa 11 14 14 Jan Ove Ekeberg Fredens fiende Gyldendal 15 2 15 Heidi Linde Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet Gyldendal Inn på nytt 8

Boklista for generell litteratur – Uke 36 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Mads Hansen Min instastory Kagge Ny 1 2 Anne Sverdrup-Thygeson På naturens skuldre Kagge 2 2 3 E. J. Kristoffersen / M. Stensønes Jegerånden Gyldendal 4 3 4 I. Bergtun og I. V. Lysne Sy med Ingrid og Ingrid Kagge 5 6 5 Alfred Fidjestøl Mine kamper: biografien om Drillo Gyldendal 9 2 6 Emilie Nereng Sunt og digg Frisk 10 2 7 Berit Nordstrand Omstart 30 Gyldendal 3 29 8 Linka Neumann Villmarksgensere 2 Aschehoug 1 3 9 Hans Olav Lahlum Trump, Biden og slaget om USA Cappelen Damm Ny 1 10 Jørgine M. Vasstrand Råsterk hjemme Egmont 8 5 11 Stéphanie Couturier Følelsene Fontini 15 8 12 Tanis Gray Magisk strikking Gyldendal Ny 1 13 Ida Gran-Jansen Barnemat: Helt enkelt Nord 11 12 14 Desirèe Andersen Desirèes sunne matpakkebok Pilar 6 5 15 Lene Sofie Arnesen Positive tanker er bullshit Lene Sofie Arnesen Inn på nytt 2 15 Haruki Murakami Å forlate en katt Pax 12 3

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 36 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lucinda Riley Solsøsteren Cappelen Damm 1 5 2 Camilla Grebe Når isen brister Gyldendal 4 33 3 Camilla Grebe Husdyret Gyldendal 2 26 4 Katrine Wessel-Aas Når alt kommer for en dag Pitch 3 4 5 Camilla Grebe Skyggejegeren Gyldendal 5 7 6 Tracy Rees Et nytt liv for Florence Grace Cappelen Damm 6 16 6 Nina Lykke Full spredning Oktober 7 17 8 Unni Lindell Jeg vet hvor du bor Aschehoug Ny 1 9 Jussi Adler-Olsen Offer 2117 Aschehoug 8 13 10 Jo Nesbø Kniv Aschehoug 9 15 11 Lee Child Delt by Cappelen Damm Ny 1 12 Maja Lunde Przewalskis hest Aschehoug 11 14 13 Katrine Wessel-Aas Ellinors modige valg Pitch 14 2 14 Jørn L. Horst/ T. Enger Røykteppe Capitana 12 27 15 Camilla Grebe Dvalen Gyldendal Inn på nytt 17

E-boklista – Uke 36 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 1 2 2 Elena Ferrante Dei vaksnes løgnaktige liv Samlaget Ny 1 3 Camilla Läckberg Vinger av sølv Gyldendal Ny 1 4 Tore Renberg Tollak til Ingeborg Cappelen Damm Ny 1 5 Zeshan Shakar Gul bok Gyldendal 2 4 6 Vigdis Hjorth Er mor død Cappelen Damm 3 3 7 Hans Olav Lahlum Svanemordet Cappelen Damm Ny 1 8 Karin Fossum Bakom synger døden Cappelen Damm 5 7 9 Jørgen Jæger Hjerteløs Capitana 6 10 10 Jan Ove Ekeberg Fredens fiende Gyldendal Ny 1 11 J. L. Horst / T. Enger Slagside Capitana 7 10 12 Sandra Lillebø Tingenes tilstand Oktober Ny 1 13 Tom Egeland Kongen Capitana 4 6 14 E. J. Kristoffersen / M. Stensønes Jegerånden Gyldendal 8 3 15 Hans Olav Lahlum Trump, Biden og slaget om USA Cappelen Damm Ny 1