Melbye blir digital-redaktør

Sarah Natasha Melbye blir redaktør for digitale lydbøker i Pickatale.

Den norske startupen Pickatale satser hardt på en lese- og lydbok-app for barn. Nå knytter det digitale forlaget også til seg Sarah Natasha Melbye som redaktør for deres satsing på nye digitale barnebøker både for privat- og skolemarkedet.

– Jeg tilbrakte hele min barndomstid på det fysiske biblioteket i Porsgrunn. Nå skal jeg være med på å forme et digitalt bibliotek som barn over hele Norge og verden kan ha glede av. Det blir en svært spennende reise, sier påtroppende redaktør Sarah Natasha Melbye.

2000 titler

Pickatale er en lære-, lese- og lytteapp for barn. Bøkene berikes med illustrasjoner og andre interaktive funksjoner for å styrke leseopplevelsen. Pickatale har for øyeblikket over 2000 barnebøker, lydbøker, hørespill og godnatt-historier tilgjengelig i det norske, svenske, danske og britiske markedet. Bøkene er en blanding av egenproduserte bøker og bøker fra tradisjonelle forlag, som får et nytt digitalt liv i Pickatale.

– Med vår plattform ser vi at vi klarer å skape leseglede fordi vi kombinerer godt innhold og teknologi, det er viktig å være tilgjengelig der hvor barna er. Og enkel tilgang på innhold er avgjørende for å etablere gode lesevaner. Vi er derfor glade for at vi har etablert et godt samarbeid med forlagsbransjen i inn- og utland, slik at vi sammen når flere unge lesere med godt og variert kvalitetsinnhold, sier Espen Viskjer, administrerende direktør i Pickatale.

Pickatale driver også egen forlagsvirksomhet der forfattere utgir bøker direkte på Pickatales digitale plattform.

Både læring og underholdning

– Vi har store ambisjoner om å utvikle godt digitalt innhold både i Norge og internasjonalt, og vi ønsker å gi nye unge lesere tilgang til både nye og gamle forfattere, sier Viskjer.

For å styrke denne satsingen har man altså hentet inn Sarah Natasha Melbye. Hun har bred erfaring fra norsk medie- og forlagsbransje, med 20 år i NRK og TV 2, før turen gikk til Juritzen forlag og Strawberry Publishing. Nå jobber hun som selvstendig næringsdrivende, med oppdrag i både medie- og forlagsbransjen.

Som redaktør i Pickatale ser hun mange muligheter:

– Jeg liker at det er fokus på både læring og underholdning. Pickatale gir også en helt unik nærhet til målgruppen; det er gøy å så lett se hva som funker og ikke funker hos barna, å kunne teste ulike produkter på de som faktisk skal bruke dem. I tillegg synes jeg det er spennende at vi kan være aktuelle og følge opp ting som skjer i samfunnet, fordi det er så kort vei fra ide til ferdig digitalt produkt, sier Melbye.

Skalerer raskt

Innholdsdirektør i Pickatale, James Tavendale, er glad for å ha Sarah med på laget:

– Sarahs kompetanse og erfaring vil komme godt med i Pickatale, vi utvikler oss fort og skalerer raskt. Vi trenger derfor erfarne, rutinerte og flinke folk som Sarah med på laget når vi nå utvikler nye litterære digitale prosjekter for fremtiden.

Bildet: TEAMER OPP: James Tavendale (t.v.), Sarah Natasha Melbye og Espen Viskjer.