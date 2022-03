Putin-bøker revet vekk

Butikksjef hos Norli Universitetsgata i Oslo, Iver Høy, merker godt til økningen av salget av bøker som omhandler konflikten mellom Russland og Ukraina.

Selv om vi kan følge krigen i Ukraina tett gjennom sosiale medier, tv, radio og aviser, tyr er bokkundene også på jakt etter litteratur om relaterte temaer. En liste fra Bokhandlerforeningen over de mest solgte bøkene under Mammut-salget, viste at Putin av Hans-Wilhelm Steinfeld er den mest solgte boka innen sjangeren biografier og memoarer.

Selger godt

Putin er også den boka Norli i Universitetsgata selger mest av når det kommer til bøker om Russland og Ukraina.

Butikksjef i Norli Universitetsgata, Iver Høy, forteller at alle bøkene de tar inn som kan knyttes til konflikten mellom Russland og Ukraina selger godt, gamle som nye:

– Jeg synes det er fint at folk fortsatt går til bøkene i tider med krise og uro. Kanskje har det noe å si at ekspertene, forståelig nok, ikke forutså Putins galskap. Det skaper kanskje et ekstra behov for å sette seg inn i kilden til konflikten, sier Høy.

Utsolgt fra forlaget

På lista vi får fra Høy over bøker de selger ekstra mange av nå, er det flere bøker som ikke direkte omtaler den nåværende konflikten. På lista er for eksempel begge Russland-bøkene til historikeren Halvor Tjønn, Russland blir til og Det russiske imperiet, hvorav sistnevnte nylig ble utsolgt fra forlaget.

Blant de andre bøkene på lista er Ukraina fra 2014 og Fyrtårnet i øst fra 2021. Begge skrevet av John Færseth. Den korteste historien om Russland av Peter Normann Waage fra 2020 og Skyggestaten av Luke Harding fra 2021.

Også aktuelle engelskspråklige bøker om temaet er blitt revet vekk.