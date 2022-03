Cormac McCarthy-dobbel til høsten

Etter 16 års ventetid er Cormac McCarthy endelig tilbake – ikke bare med én, men to romaner. – Årets litterære høydepunkt, sier forlagssjef Cathrine Bakke Bolin i Gyldendal.

Endelig er det bekreftet: Cormac McCarthy returnerer med ikke bare èn, men to romaner til høsten, 16 år etter hans foreløpig siste roman Veien.

Passasjeren, den første av de to romanene, kommer på norsk 25. oktober, samme dag som den lanseres i USA. Stella Maris, bok to, vil bli lansert 22. november. De to bøkene forteller historien om søsknene Bobby og Alicia Western. Bøkene kan leses uavhengig av hverandre, men de er også to sider av den samme fortellingen, i følge Cormac McCarthys norske forlag Gyldendal.

– Årets litterære høydepunkt

– Vi er henrykt over å endelig skulle utgi ikke bare èn, men to nye romaner fra en av vår tids aller største forfattere. I nesten seksti år har bøkene til Cormac McCarthy forvandlet det litterære landskapet og påvirket flere generasjoner lesere. Lanseringen av Passasjeren og Stella Maris blir årets litterære høydepunkt. De er ulikt noe annet McCarthy tidligere har skrevet, samtidig som de er i dialog med hans intenst brutale og nådeløse vakre univers, hvor han skildrer det mytiske og grelt virkelige, forteller forlagssjef Cathrine Bakke Bolin.

Det er Knut Ofstad, regnet som Norges kanskje største McCarthy-ekspert, som står for den norske oversettelsen av de to romanene.

– Vi er veldig glade for at Knut Ofstad har takket ja til å oversette disse to bøkene. Han har skapt sitt helt eget McCarthy-språk, og hans oversettelser har en helt særegen språklig atmosfære og nærhet, sier Bakke Bolin.

Pulitzer-pris og Oscar-statuetter

Cormac McCarthy er til nå utgitt i 48 land, og er blitt tildelt flere litterære priser, blant disse Pulitzerprisen, National Book Award og National Book Critics Circle Award. McCarthy ble introdusert på norsk på 1990-tallet med de tre prisbelønnede bøkene i Grensetrilogien: Alle de vakre hestene (1993), Over grensen (1995) og Byene på høysletten (1999).

Det norske publikum kjenner ham ikke minst fra No Country for Old Men (Ikke et land for gamle menn), som utkom i 2005 og senere ble filmatisert av Coen-brødrene – en film som hentet hjem fire Oscar-statuetter, deriblant for beste film.

I 2006 kom The Road (Veien, 2008), men deretter ble det altså tyst fra forfatteren, som nå har rukket å bli 88 år gammel.

Syndens arv

Forlaget Gyldendal kan røpe følgende om handlingen i de to kommende romanene: «Passasjeren er en fortelling om en bergingsdykker, hjemsøkt av tap, redd for vannets dyp, forfulgt for en konspirasjon utenfor hans forståelse, og lengtende etter en død fordi han ikke kan forsone seg med Gud.

1980, Pass Christian, Mississippi: Klokken er tre om morgenen da Bobby Western drar igjen glidelåsen på sin våtdrakt og stuper ned fra båten og inn i mørket. Dykkerlykten hans lyser opp det sunkne flyet, ni kropper fremdeles festet til setene, hår flytende, øyne blottet for spekulasjoner. Savnet fra krasjstedet er pilotens flyveske, flyets sorte boks, og den tiende passasjeren. Men hvordan?»

Forlaget beskriver videre boken som «en fantastisk fortelling om dødelighet og vitenskap, syndens arv, og galskapen som er menneskets bevissthet.»

Intimt portrett

Om høstbok nummer to fra McCarthy heter det: «Stella Maris er et intimt portrett om sorg og lengsel, hvor en ung kvinne på et psykiatrisk institutt søker etter forståelse om hennes egen eksistens: 1972, Black River Falls, Wisconsin: Alicia Western, 20 år gammel, med førti tusen dollar i en plastikkpose, legger seg selv inn på det psykiatriske instituttet. Som doktorstipendiat i matematikk ved Universitetet i Chicago, er Alicia blitt diagnostisert med paranoid schizofreni, og hun ønsker ikke å prate om sin bror, Bobby.

Fortalt gjennom Alicias psykiatriske notater, Stella Maris er en søkende, rigorøs, intellektuelt utfordrende bro til Passasjeren, og en filosofisk undersøkelse som stiller seg undrende til våre forestillinger om Gud, sannhet og eksistens.»

Gyldendal vil også utgi samtlige av Cormac McCarthys utgivelser i nye utgaver. Dette inkluderer blant annet Veien, Blodmeridianen og Grensetrilogien.