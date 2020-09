Press med et jevnt bra år

2019 ble et rimelig bra år for Press, men driftsresultatet ble likevel forsiktig negativt.

Forlaget Press med Katalysator (Møller Bil) og Selvaag Invest som de to største aksjonærene, kunne i fjor notere seg for en omsetning på knappe 25 millioner kroner, omtrent det samme som året tidligere. Driftsresultatet summerte seg imidlertid likevel til et lite underskudd på 173 000 kroner.

Forlegger Håkon Harket forteller at fjoråret startet bra, men at julesalget dessverre skuffet.

Stefánsson den mest populære

Kritikerroste Jón Kalman Stefánsson er blant forlagets mest lysende forfatternavn. Han solgte bra i fjor, Harket har store forventninger til at det samme vil være tilfellet i høst for årets: Stjernenes knitring (Oversatt av Tone Myklebost). Press har nå solgt over 150 000 eksemplarer av den islandske dikterhøvdingen, noe forlaget ser all grunn til å feire.

Årets drift i balanse

Salget i år startet igjen bra, men coronaen bremset selvsagt ned. Harket er likevel relativt fornøyd:

– Sett under ett er vi fornøyde så langt, vi har hatt godt salg av backlist og særlig Benedict Wells Becks siste sommer og Erik Martinussens Krigen mot bakteriene har gjort det godt. Status etter åtte måneder er en drift i balanse, noe som er akseptabelt i et Corona-år.

Årets kokebok?

Foruten nevnte Jón Kalman Stefánssons Stjernenes knitring, nevner Harket ytterligere to han setter lit til på vei inn i bokhøsten:

– Hilary Mantels avslutning av storverket om Thomas Cromwell, Speilet og lyset og Jan Robin Ektvedts Asiatisk, som blir årets store kokebok.