Booker-nominert for retten

Tsitsi Dangarembga ble forrige uke kortlistet til Bookerprisen. Samme uke stod hun tiltalt for protester mot regimet i hjemlandet.

Kun tre dager etter hun ble langlistet til Bookerprisen for This Mournable Body, ble Tsitsi Dangarembga arrestert for å ha demonstrert mot korrupsjon i hjemlandet Zimbabwe. Forrige uke havnet boken også på kortlisten, og to dager senere stod Dangarembga i retten. Her måtte hun oppgi passet sitt.

Til The Times sier den 61 år gamle forfatteren at hun ikke har noe annet valg enn å protestere, og at hun vil fortsette å bruke sin posisjon til å øke bevissthet rundt urettferdigheten og korrupsjonen i Zimbabwe:

– Livet i Zimbabwe er miserabelt. Jeg er en av de som lever et bedre liv, men jeg ser hva som foregår i landet. Ettersom jeg ikke er komfortabel med tingenes tilstand, blir det min plikt å gjøre noe med det.

Arrestert i juli

Dangarembga ble arrestert 31.juli, da hun og en venn demonstrerte i et veikryss og holdt frem en plakat med teksten: «We want better. Reform our institutions».

Det var mange demonstrasjoner i forbindelse med andre årsdagen for president Emmerson Mnangagwa gjenvalg. President Mnangagwa stemplet demonstrasjonene som «et opprør for å kuppe en demokratisk valgte regjering», og erklærte de som ulovlige. Politiet ble med dette sendt ut for å stanse alle forsøk på protest.

Mange valgte følgelig å bli hjemme og ta til sosiale medier, gjennom hashtagen #ZANUPFmustgo, en referanse til Zimbabwe African National Union, organisasjonen som har sittet med makten siden landets uavhengighet i 1980. Landet var lenge styrt av Robert Mugabe, før hans langtidssittende vise-president Mnangagwa tok over da diktatoren ble fjernet i 2017.

Stephen Page, forlagssjef i Dangarembgas engelske forlag Faber & Faber, skriver på forlagets nettside:

– Vi i Faber & Faber står ved Tsitsi Dangarembgas side og krever hennes frifinnelse. Vi oppfordrer også andre til å støtte saken hennes.

Bookerprisen gikk også ut på Facebook med støtteerklæring til Dangarembga.

Første kvinne utgitt på engelsk

The Mournable Body ble utgitt i 2018, og ble av New York Times hyllet som “et mesterverk”. Romanen er en del av en trilogi som Dangarembga startet med Nervous Conditions i 1988. Oppfølgeren The Book of Not kom i 2006.

Nervous Conditions etablerte Dangarembga på den internasjonale litterære scenen, da det var den første boken skrevet av en mørk kvinne fra Zimbabwe som ble utgitt på engelsk. Forfatteren ble tildelt Commonwealth Writers’ Prize for boken i 1989.

I 2018 var romanen med på BBCs liste «100 historier som formet verden», hvor hun havnet mellom Salman Rushdies Midnight’s Children og Antoine de Saint-Exuperys The Little Prince.

Bookerprisen blir utdelt 27. oktober.