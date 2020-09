Kan få krimdebutantpris

Helene Flood er en av tre debutanter som kan få prisen som deles ut under Kongsberg krim 20.- 25. oktober.

I år deles «Maurits Hansen-prisen – Nytt blod» ut for 12. gang. Elleve «debutanter» har siden 2009 mottatt prisen, og de fleste av dem har fortsatt sin forfatterkarriere.

Antall «krimdebutanter» har de siste årene blitt færre. Det betyr vel egentlig at forlagene er mer kritiske til hva som publiseres, noe som igjen fører til at kvaliteten blir bedre. Derfor er også konkurransen om å få denne prisen hardere enn på lenge, skriver festivalen. Kongsberg krim arrangeres 20.- 25. oktober.

Juryen har i år bestått av Kjell Ola Dahl, Terje Jensen og Arve Fretheim. Følgende debutanter er nominert til prisen:

Filip Lundhaug er utdannet psykolog og politi og jobber til daglig med overgrepssaker i KRIPOS. Nå debuterer han med Sorte hull, en psykologisk spenningsroman om fravær og tap. I en manns – og i en ung jentes liv. Hovedpersonen, Isak Rød, får i oppdrag å finne ut hva som skjedde med atten år gamle Emma, som forsvant brått for tre år siden. Alle forteller ulike historier om henne. Bare noen få bryr seg egentlig om at hun er borte. Isak følger sporene etter Emma langs en knivsegg som blir stadig skarpere. Hun har entret miljøer ingen jenter burde oppleve. Men er hun stadig i live? Sorte hull har høyt driv med konstant spenningsnivå. Romanen har innslag av besk humor og psykologisk innsikt i menneskesinnets irrganger.

Helene Flood er utdannet psykolog og Terapeuten er hennes krimdebut. I romanen møter leseren den unge psykologen Sara, som driver privatpraksis for ungdom. Sammen med sin ambisiøse arkitektmann er hun i ferd med å pusse opp en arvet villa. Men det går trått med både jobb og oppussing, og en dag legger ektemannen igjen en underlig beskjed på svareren for så å bli sporløst borte. Det gamle, halvferdige huset føles langt fra trygt. Terapeuten skildrer forvirringen som oppstår i et menneske når omgivelsene plutselig ikke lenger går i hop. Romanen er velskrevet med varierte og fengslende personskildringer. Samtidig som romanen er en klassisk og stilsikker psykologisk thriller, er den også en samlivsfortelling. Ingen tvil om at romanen opphever skillet mellom krimsjangeren og såkalt «skjønnlitteratur».

Sven Petter Næss er født og oppvokst i Oslo. Han jobber med IKT for høyere utdanning og forskning, og har bakgrunn fra bl.a. Norges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo. I hans debutroman Den stille uke introduseres Kripos-etterforskeren Harinder Singh , som motvillig vender tilbake til den fiktive småbyen Elvestad, der han vokste opp . Han er tilkalt for å bistå det lokale politiet med å oppklare en drapssak. Mye er ved det samme i byen han forlot. Familien Davidsen eier fremdeles Elvestads hjørnestensbedrift og tilhører fortsatt byens maktelite. Men nå er fabrikkdirektørens sønn, drept. Tjue måneder tidligere forsvant dessuten en ung jente som vanket i samme gjeng som fabrikkdirektørsønnen. Når Singh begynner å nøste i trådene, viser det seg snart at mange har noe å skjule, og at langt fra alle forteller sannheten om hvor de var drapsnatten. Med Den stille uke har Sven Petter Næss skrevet en kløktig, troverdig og underholdende politikrim. Debutanten har komponert et spennende krimplot, som holder godt tak i leseren gjennom boken. Underveis er det også flere overraskelser og vendepunkter.