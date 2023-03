BARNEBOKPROFILEN: Om Lisbeth Dreyer kunne velje ville hun både møtt og vært Pippi Langstrømpe.

Lisbeth Dreyer er forfattar og filmskapar frå Bergen. Ho har laga kortfilmar, dokumentarfilmar og barnebøker. Hun har utgitt en rekke bøker for vaksne, og i 2008 debuterte ho som barnebokforfattar. Denne våren er hun aktuell med sin andre bok til barn.

Forfatter: Lisbeth Dreyer

Aktuell med: Gjermund Gjerdesmett og andre føykne fuglar (Skald)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Fordi barn er opptekne av den nære naturen, og fuglar er blant det fyrste dei blir kjent med.

– Tre barnebok-favoritter:

– Vesle Pinne får besøk av Lena Andersson, Det røde treet av Shaun Tan og To og to av Lars Elling.

– Hvordan jobber du?

– Overalt og periodevis

– Din egen favorittillustrasjon?

– I min egen bok er det illustrasjonen av Melissa Måse.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Pippi. Eg vaks opp i ei tid då det var mykje snakk om kva jenter burde og ikkje burde. Pippi var fri.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Pippi. Ho har ein mangel på respekt for autoriteter som appellerer til mange, ikkje minst barn. Barn er makteslause i møte med vaksne og deira regler. Å be om grunngjeving for desse reglene, og gi blaffen i dei om grunngjevinga ikkje er god nok, er noko vi alle bør ta med oss. Pippi er ein fiksjon, men gjennom fiksjonen opnar ho for retten til å stille spørsmål ved etablerte regler og «sanningar».

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Pippi.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Noko ein kjenner att og eit nytt perspektiv. Og gode illustrasjonar sjølvsagt, viss det er ei bildebok.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Over de syv hav.