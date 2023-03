Grøsserne er tilbake

Cappelen Damm relanserer en av verdens mest populære barnebokserier.

R. L. Stines populære Grøsserne- serie fra 1990-tallet har gitt barn og unge gåsehud i flere tiår. Serien med horror-romaner er en av verdens mest populære bokserier for barn, kun slått av Harry Potter-bøkene.

Fra 1992 til 1997 ble det utgitt hele 62 bøker i serien, i tillegg til utallige spin-off-serier. Samtlige bøker er ført i pennen av forfatter R. L. Stine. Den første boka ble utgitt i juli 1992, og siden har det på verdensbasis blitt solgt over 400 000 millioner bøker på til sammen 32 språk.

I Norge hadde Grøsserne et opplag på over 632 000. Nå gjenutgir Cappelen Damm bøkene i ny drakt, og en ny generasjon unge lesere får mulighet til å oppleve grøss og spenning i bokform.

De første fire bøkene i serien, De dødes hus, Ligg unna kjelleren, Monsterblod og Smil til døden, er allerede i salg og til høsten kommer det flere titler. De første bøkene er oversatt av Jørn Roeim.

Cappelen Damm planlegger å utgi de 20 første bøkene i serien i løpet av de kommende årene.

Uttrykker stor begeistring

Flere har uttrykt stor begeistring over at de klassiske Grøsserne-titlene kommer tilbake. For Pernille Tufte Radeid, programleder av Truecrimepodden og forfatter av Uløste mysterier – True crime, skrekk og skumle grøss, har bøkene vært av stor betydning.

– Grøsserne var min barndoms aller første møte med skrekklitteraturen og bøkene var med på å forme min interesse og fascinasjon for sjangeren.

Også forfatter av ungdomsromanen Hør her’a, Gulraiz Sharif, leste bøkene som barn og gleder seg stort.

– Jeg digger Grøsserne! Da jeg var liten turte jeg ikke gå på do alene hver gang jeg hadde lest en bok i Grøsserne-serien. Jeg måtte gå gjennom en lang gang for å gå på do før jeg skulle legge meg. Storebroren min måtte følge meg, og som storebrødre flest så lagde han et lite skummelt h*****e for meg underveis ved å skremme lillebroren sin enda mer.

Nå håper Gulraiz å få datteren, som går i femte klasse, til å bli like hekta på Grøsserne som han var.

Bøker som appellerer til unge gutter

En ny Ipsos-undersøkelse viser at færre gutter enn jenter leser bøker. I norsk bokhandel er det flere som nå jubler over at grøsser-serien dukker opp i hyllene igjen. Mona i Norli Strandgaten i Bergen husker godt at Grøsserne fikk fram leselysten også hos unge gutter og at fansen ventet spent hver gang det kom en ny bok.

– Vi hadde skolebibliotekarer som rensket hyllene for bøker, for endelig var det noe nytt og spennende som fikk leselysten frem hos da spesielt unge gutter, forteller Mona.

– Jeg husker vi blant annet hadde en ung gutt som skrapte på døren hver gang det var ventet en ny bok i serien. Han fulgte godt med og var oppdatert på alle utgivelsene som kom.

Skapte en internasjonal suksess

Forfatteren av Grøsserne, amerikanske Robert Lawrence Stine (1943) blir gjerne omtalt som barnelitteraturens Stephen King. Han startet forfatterkarrieren allerede i niårsalder da han skrev noveller, vitsebøker og tegneserier til vennene sine.

Etter endt eksamen ved Ohio State University flyttet R. L. Stine til New York for å bli forfatter. Etter å ha skrevet flere humorbøker gikk han over til å skrive skrekk, og skapte etter hvert Grøsser-serien som ble en internasjonal suksess. Det ble også produsert både tv-serie og videospill basert på grøsser-bøkene.