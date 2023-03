Her er kritikerfavorittene

Brynjulf Jung Tjønn er blant mottakerne av årets kritikerpriser.

I dag ble Litteraturkritikerprisene for 2022 delt ut på Litteraturhuset i Oslo. Det er Norsk kritikerlag som deler ut prisene.

Kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok blir tildelt Brynjulf Jung Tjønn for Kvit, norsk mann (Cappelen Damm). Diktsamlingen var en av fjorårets mest kritikerroste poesiutgivelser, hvor både VG og Framtida trillet terningkast seks. Diktene handler om norsk oppvekst og norsk rasisme, og bygger på Tjønns personlige erfaringer.

Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok ble tildelt Julia Kahrs for Familien Brattbakk (Gyldendal). Kahrs fikk med denne barneromanen sitt store gjennombrudd som forfatter. Boken var nominert til Arks Barnebokpris og Bokslukerprisen – og ble tildelt Brageprisen for beste barnebok.

Beste sakprosa og beste oversettelse

Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne ble tildelt Tore Rem for Olav V. Ensom majestet. 1946–1991(Cappelen Damm). Rems tredje og siste bok om kong Olav høstet god kritikk i 2022, boken fikk terningkast seks hos både Bok365, Dagbladet og Adresseavisen.

Kritikerprisen for beste oversettelse blir tildelt Ingrid Haug for Hjem av Marilynne Robinson (Cappelen Damm).

Det var Sindre Hovdenakk som ble tildelt prisen Årets litteraturkritiker 2023 for sin innsats som kritiker i blant annet VG og Prosa.

Prisen er et trykk av Gro Finne.

Kritikerprisene blir støttet av: Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den

norske Forleggerforening, Forfatterforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og

oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Oversetterforening og Norske Barne- og

Ungdomsbokforfattere.