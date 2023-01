Pave Benedikts nærmeste rådgiver med avslørende bok

Tidligere pave Benedikt XVIs sekretær Georg Gänswein gir ut biografi som gir et innblikk i spenningene mellom hans mangeårige sjef og etterfølgeren Frans.

Boken, som har tittelen Ingenting annet enn sannheten: Mitt liv ved siden av pave Benedikt, lanseres torsdag – en uke etter den tidligere pavens begravelse. Benedikt døde nyttårsaften, 95 år gammel.

I biografien avslører 66-åringen private samtaler med begge pavene for å kartlegge den tyske ekspavens ferd til makten og Benedikts tiår som pensjonist etter hans uventede avgang i 2013.

Ble sint på pave Frans

Som Benedikts sekretær fra 2003 til 2020, var Gänswein en nær alliert av den tidligere paven. I boken skildres det at den konservative Benedikt ofte havnet i klinsj med den mer liberale Frans om veien videre for den katolske kirken med over 1,3 milliarder medlemmer.

Blant annet skal Benedikt ha blitt sint over at etterfølgeren lempet på innstramminger som han selv innførte for bruken av den tradisjonelle latinske messen. I boken beskriver Gänswein også Benedikts frustrasjon over flere av Frans avgjørelser og tilsynelatende forsøk på å holde ham i sjakk.

Sparket etter krangel om bok

Det siste dråpen skal ha vært en bok Benedikt var medforfatter av om prestelig sølibat i 2020 – en PR-katastrofe som Gänswein sa Frans så ut til å skylde delvis på ham. Den førte også til at 66-åringen fikk sparken av den nåværende paven. Benedikt skal ha forsøkt å overtale Frans til å ansette Gänswein på nytt, men uten hell.

Vatikanet har ikke gitt noen offisiell kommentar til utgivelsen av boken, men pave Frans kalte Gänswein inn til et privat møte på mandag etter at 66-åringen hadde luftet flere klager i en rekke intervjuer.