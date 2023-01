Skriver bok

HarperCollins skal utgi den tidligere britiske statsministeren Boris Johnsons biografi.

– Dette vil bli en statsministerbiografi ulik alle andre. Jeg ser frem til å arbeide med Boris Johnsen når han skriver sin fortelling fra tiden som statsminister, gjennom noen av de mest begivenhetsrike hendelsene Storbritannia har sett i moderne tid, sier forlagsdirektør Arabella Pike.

Ingen utgivelsesdato er satt, ei heller er det sagt noe om hvor mye penger forlaget måtte ut med for rettighetene. Det melder The Bookseller.

I fjor, etter Johnson trakk seg fra statsministerembetet, spådde flere britiske agenter at han kunne få «opptil 1 million pund» for en memoar, også mye takket være en stor internasjonal interesse, i tillegg til den selvsagte nasjonale.

Har utgitt flere bøker

Johnson har tidligere skrevet nærmere ett dusin bøker, blant annet en biografi av Winston Churchill, The Churchill Factor (Hodder and Stoughton), som har solgt nærmere 300 000 eksemplarer. Han har også utgitt barneboken The Perils Of Pushy Parents (HarperCollins).

I 2019 annonserte forlaget Hodder and Stoughton at de hadde skrinlagt Johnsons bok om Shakespeare, etter det ble klart at han ble britenes neste statsminister.