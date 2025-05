Papirboka øker mer enn strømmingen

KVARTALSTALL 1-2025: Forleggerforeningen har offentliggjort kvartalstall for inntekter fra allmennmarkedet – inkludert strømmeinntekter. For første gang på lenge øker papirboka mer enn strømmingen.

Første kvartalstall speiler på ingen måte høysesong for forlagene. Matematisk burde inntektstallene tilsvare en fjerdedel av forlagsinntektene i løpet av året. Historisk speiler imidlertid det første kvartalet ikke mer enn rundt 18 prosent av det som skal vise seg å bli årsomsetningen.

Inntektene øker med 40 millioner

Tallene er likefullt interessante. Samlede netto forlagsinntekter fra allmennmarkedet summerer seg så langt i år til 375 millioner kroner, 40 millioner kroner mer enn i fjor.

Av dette utgjør «innbundet papirbok» hele 192 millioner (+30 mill), mens «pocketboka» bidrar med 58 millioner kroner (+8 mill) i nettoinntekt til medlemsforlagene. Dette gir oss en inntekstvekst på hele 16 prosent for kvartalet.

Strømmetjenestene bidrar med over 100 millioner

Inntektene fra strømmetjenestene passerer for første gang i dette kvartalet 100 millioner kroner (104 mill). Veksten her er imidlertid ikke mer enn på 4,7 prosent. Litt urovekkende er det at antall lyttinger i samme periode øker med 11 prosent (3,5 millioner titler lyttet til). Dette betyr at forlagene får mindre betalt per lytting.

Forfatterne er garantert en minste-royalty per lytting og blir derfor ikke berørt.

Salget av e-bøker øker fortsatt, men summerer seg ikke til mer enn 17 millioner kroner (+11 prosent).

Alle tallene fra Forleggerforeningen, inkludert antall eksemplarer, finner du her.