Aschehoug forlater Forlagssentralen

SLUTTEN PÅ EN EPOKE: Etter over 60-års samboerskap i Forlagssentralen er det nå slutt mellom Aschehoug og Gyldendal.

Landets tredje største forlag, Aschehoug, har besluttet å flytte hele sitt boklager og distribusjon fra den Gyldendal-eide Forlagssentralen på Langhus, til Cappelen Damms Sentraldistribusjon på Alna. Bokflytten vil først skje om ett år.

Adm.direktør Mads Nygaard i Aschehoug sier til BOK365 at Aschehougs salg av sin tidligere eierandel i Forlagssentralen var begrunnet i at forlaget ville stå fritt i valget av tjenesteleverandør. Dette for å sikre at løsningen for kjøp av slike tjenester til enhver tid er så god som mulig.

– Aschehoug har nå inngått en avtale med Sentraldistribusjon om lager- og distribusjonstjenester fra og med mai 2026. Det betyr at våre bøker blir liggende på FS og håndtert av dem i ett år fremover, før de flyttes til SD.

– Hva er den direkte årsaken til at dere flytter?

– Valget er basert på en helhetsvurdering. Den fysiske håndteringen knyttet til lager og distribusjon utgjør en betydelig del av kostnadene i bokbransjen, og det er viktig at vi stadig søker å sikre at slike kostnader er lavest mulig, slik at vi får et stort utvalg og effektiv spredning. Vi er imidlertid takknemlige for et langt og godt samarbeid med FS, sier Mads Nygaard.

Ydmyk SD-sjef

Adm.direktør Stig Fjærvoll i Sentraldistribusjon (SD) er naturlig nok glad over å ha hentet en så stor kunde.

– Vi bygger stein på stein, og er nå oppe i 230 forlagskunder. Likevel vil jeg understreke at vi er ydmyke. Det er flere år siden vi forlot strategien om å bli størst. Vi satser på kvalitet og partnerskap med våre kunder. Vi skal være best i alle ledd. Dette er gjerne Aschehougs valg begrunnet i. Vi har svært lojale kunder, noe jeg setter stor pris på.

– Kan du si noe om årsregnskapet for i fjor?

– Det er fortsatt ikke klart, men vi lander trolig bra over 300 millioner i omsetning.

– Til et driftsoverskudd på … ?

– Det blir ikke så stort. Vi har et treårsprogram med relativt tunge investeringer i teknologi og dataløsninger, avslutter Stig Fjærvoll.

Stille fra Gyldendal

BOK365 har søkt både Gyldendal ASA og Forlagssentralen for kommentarer til oppsigelsen.

Adm. direktør David Måsender i Forlagssentralen gir oss følgende kommentar:

– Aschehougs avtale med Forlagssentralen varer frem til neste sommer, og jeg kan bekrefte at vi har fått beskjed om at de har valgt en annen samarbeidspartner når kontraktsperioden utløper. Det synes vi selvsagt er leit, vi har satt stor pris på samarbeidet vi har hatt med Aschehoug. Samtidig viser dette at konkurransen i bransjen fungerer, og det er ikke unaturlig at det er bevegelse blant aktører med jevne mellomrom. Vi kunne glede oss over at vi fikk Vigmostad & Bjørke inn som ny kunde for en tid tilbake. Vi har rundt 200 kunder hos oss, og vi skal fortsette å tilby bransjen de mest effektive og moderne lager- og logistikkløsningene.

Var landets største og dominerende distributør

Aschehoug og Gyldendal etablerte sammen Forlagssentralen så tidlig som i 1964. Forlagene hadde like eierandeler. Lenge var Forlagssentralen (FS) Norges klart største og viktigste distributør av bøker, med 250 små og store forlag.

I 2007 flyttet FS fra Furuset i Oslo til Langhus i Ski.

I 2021 kjøpte Gyldendal Aschehougs FS-aksjer, antagelig for et beløp rundt 150 millioner kroner. Gyldendal ble med dette eneeier.

I dag leverer FS hvert år – på vegne av litt under 200 forlag – over 10 millioner bøker og varer til bokhandlere og andre forhandlere av bøker, samt over 3 millioner bøker og varer til privatkunder og bedrifter via netthandeltjenester.

Lillebror som ble stor og større

J.W. Cappelen forlag etablerte Sentraldistribusjon som egen distribusjonssentral i 1967, lokalisert i «Velodromen» på Vinderen.

Etter flytting til Alf R. Bjerckes vei på Alna i januar 1997, åpnet Sentraldistribusjon også for eksterne forlag og ble dermed en konkurrent til Forlagssentralen.

N.W. Damm & Søn (reetablert av Egmont i 1990) ble en viktig brikke i den videre utviklingen. Gjennom 90-tallet doblet forlaget omsetningen fra 30 til 60 millioner kroner (1998). Floraen av mellomstore forlag var på denne tiden bred og livskraftig. Felles for dem alle var at de distribuerte bøkene via Forlagssentralen, og at mange av forlagene var frustrerte.

Damm kjøpte i 1999 blant annet Ex Libris forlag hvor Harry Potter-eventyret ventet på lansering. Året etter sørget oppkjøpet av Universitetsforlagets grunnskoleavdeling for at Damm også ble et skolebokforlag. Damm-ledelsens frustrasjon over Forlagssentralens manglende vilje til å reforhandle distribusjonsavtalen med utgangspunktet i den betydelige, nye omsetningsveksten, var stor.

Damm tok derfor kontakt med forlagene Samlaget, NKS-forlaget og Schibsted Forlag om å etablere det som senere fikk navnet «Firerbanden». Formålet var å forhandle samlet med Forlagssentralen, og dersom det ikke skulle lykkes, forhandle med den nye konkurrenten Sentraldistribusjon om en samlet overgangsavtale.

Forlagssentralen var ikke til å rikke. De fire mindre forlagene mente seg møtt av arroganse, og resultatet ble at de fire i 2001 inngikk distribusjonsavtaler med Sentraldistribusjon. «Nye» Sentraldistribusjon fikk dermed en flying start.

I 2002 ble Egmonts øvrige bokforlag (Hjemmets bokforlag og Fredhøis) fusjonert inn i Damm. Deretter kjøpte Damm flere forlag blant andre NKS-forlaget, og i 2006 bokhandelkjeden Tanum.

Dette ble etterfulgt av samarbeidet mellom Egmont og Bonnier, og dermed fusjonen mellom Cappelen og Damm i 2007, med like store eierandeler i det nye Cappelen Damm. Dette felles eierskapet varte fram til juni 2021 da Egmont kjøpte Bonniers andel.

Seneste årstall

SD omsatte i 2023 for hele 270 millioner kroner, og kunne vise et driftsoverskudd på 8 millioner kroner.

I siste kjente årsregnskap (2023) hadde FS en omsetning på 172 millioner kroner, med et driftsresultat rundt null.

Nå kan forskjellene øke.