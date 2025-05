Det hersker mange myter, halvsannheter og løgner om maten vår, mener Anders Nordstad. Den tidligere generalsekretæren i Norsk bonde- og småbrukarlag ville derfor skrive bok om norsk matproduksjon – men ante ikke hvor vanskelig det skulle bli.

– Kort fortalt: hva handler boken din om?

– Boka handler om maten vår og hva vi ønsker skal skje med den i fremtiden. Skal vi ha vår egen matproduksjon, hvordan kan den skape størst verdi for oss og hvorfor har vi i dag ingen plan for hva vi ønsker å oppnå?

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– Mange synes at dette temaet er veldig komplisert og kjenner derfor at dette ikke er noe som angår dem. Jeg ønsker å gi en lettfattelig og forståelig beskrivelse av hele tematikken sånn at det skal bli enkelt for folk flest å forstå. Dessuten hersker det mange myter, halvsannheter og løgner om maten vår. Disse må ryddes av veien sånn at de ikke skygger for utsikten og forhindrer innsikten. Det er opp til oss som bor i Norge å bestemme om vi skal ha en egen matproduksjon eller ei og da gir myter, halvsannheter og løgner et dårlig grunnlag for dette valget.



Anders Nordstad:

Maten vår – det du ikke får vite om norsk mat – og prisen vi må betale Sakprosa

Frisk forlag

158 sider

– Har du alltid hatt en forfatterdrøm?

– Jeg har aldri drømt om å bli forfatter og hadde ingen anelse om hvor vanskelig det var å skrive en bok. Nå har jeg gjort det, og det kjennes tilfredsstillende.

– Hvordan føltes det å endelig kunne kalle seg selv forfatter?

– Ydmyk stolthet er en god beskrivelse, synes jeg.

– Hva leser du helst selv?

– I mine yngre dager hadde jeg en viss fascinasjon for det litt dystre og/eller melankolske, nå er jeg mer opptatt av de virkelig gode historiefortellerne. Uten at jeg har noen desiderte favoritter.

– Hva er det beste skrivetipset du har fått på veien til å bli forfatter?

– Jeg må nesten kalles autodidakt når det gjelder å skrive bok. Hadde aldri gjort det før og visste ikke helt hvordan jeg skulle angripe det. Noe som har hjulpet meg litt er å skrive ned tankene med én gang de er der – for så å strukturere det hele litt etter hvert.

– Beskriv din skriverutine?

– Jeg har i grunnen hatt få etablerte rutiner – mulig jeg burde hatt flere…

– Hvilke bøker gleder du deg selv til å lese i år?

– Jeg har ikke bestemt meg ennå, men jeg skal i hvert fall lese «Landet som ble for rikt» av Martin Bech Holte. Dessuten skal jeg lese Daniel Kahnemans fantastiske bok «Tenke, fort og langsomt» én gang til.

– Hva vil du at leserne skal sitte igjen med etter å ha lest boka di?

– «Nå har jeg skjønt det – og det var jo ikke så vanskelig».

– Har du noen planer for «den vanskelige andreboka»?

– Ingen konkrete planer ennå, men det frister å skrive mer. Jeg blir sikkert enda bedre når jeg får mer trening.