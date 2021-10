På toppen av Boklista

– Det kjennes som å komme til en fjelltopp etter en lang, lang marsj, sier Aslak Nore.

På lørdag observerte vi Aslak Nores Havets kirkegård på trettende plass på Norsklista, nå har romanen besteget Boklista-toppen.

– Det fantastiske er at trykket kommer nedenfra, fra lesere og bokhandlere, sier Nore. – Etter VG-anmeldelsen har jeg nesten ikke snakket med pressen, men jeg tror det finnes et behov for store fortellinger som blander familiedrama med fortellinger fra norskekysten og krigen. Jeg la absolutt alt jeg hadde i potten. For meg er det ikke noen større kompliment enn at lesere skriver til meg at boka fikk dem til å ligge våken om natta.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 41 – 2021

Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug Ny 1 2 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry 1 4 3 J. K. Rowling Julegrisen Cappelen Damm Ny 1 4 Gunnar Staalesen 2020: post festum Gyldendal Ny 1 5 Jørn Lier Horst Operasjon heksegryte Strawberry 5 6 6 Tegnehanne Bare vent: Babybobla illustrert Kagge 4 5 7 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 2 3 8 Öde Nerdrum Ödes lille røde Strawberry Ny 1 9 Jojo Moyes Når hvalene synger Bastion 3 4 10 Simon Stranger 304 dager Aschehoug 6 3 10 Per Petterson Mitt Abruzzo Oktober 13 2 12 Jørgen Jæger Dommen Strawberry 7 5 13 Linn Skåber Til oss - fra de eldste Pitch 11 7 14 M. Hjorth og H. Rosenfeldt Som man sår Aschehoug 8 2 15 Dav Pilkey Farefulle høyder: Hundemannen: 10 Vigmostad & Bjørke 9 2

Boklista for generell litteratur – Uke 41 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Ingrid Bergtun Syboka Pullman Ny 1 2 M. Bjørgen og I. Stenvold Vinnerhjerte J. M. Stenersen Ny 1 3 Espen Rostrup Nakstad Kode rød Gyldendal Ny 1 4 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 7 10 5 Geir Aker Fenriksens førstegangstjeneste Gyldendal Ny 1 6 Cecilie Melli Sy min kjole Kagge Ny 1 7 Pia Myhre Kamp Garntopias lille rosa Gyldendal Ny 1 8 Tinashe Williamson Håndbok for unge antirasister Cappelen Damm 2 4 9 Ella Marie Hætta Isaksen Derfor må du vite at jeg er same Cappelen Damm Ny 1 10 Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl Gutteboka: Din guide til puberteten Aschehoug 6 5 11 Iselin Guttormsen Iselin snakker om sex Strawberry 9 3 12 Kadafi Zaman Den norske drømmen Kagge 8 4 13 O. Stormoen og K. Vaag Flid: Sy tidløse garderobeklassikere Gyldendal 4 2 14 Dag O. Hessen Liv Cappelen Damm 12 6 15 Trine Sandberg Trines kokebok for unge kokker Cappelen Damm 11 5

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 41 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lars Mytting Vårofferet Gyldendal 1 7 2 Tracy Rees Den lille bokens hemmeligheter Cappelen Damm 3 3 3 Douglas Stuart Shuggie Bain Gyldendal 1 8 4 Jørn Lier Horst Sak 1569 Strawberry 4 20 5 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 6 20 6 Lars Mytting Hestekrefter Gyldendal 4 6 7 Katrine Engberg Krokodillevokteren Strawberry 7 26 8 Katrine Engberg Blodmåne Strawberry 8 25 9 Lars Mytting Svøm med dem som drukner Gyldendal 12 6 10 Katrine Engberg Glassvinge Strawberry 10 22 11 Trude Teige Mormor danset i regnet Aschehoug 14 11 12 Erica James Del det med skyene Bastion Ny 1 13 Tore Renberg Tollak til Ingeborg Cappelen Damm Inn på nytt 13 14 Unni Lindell Nabovarsel Strawberry 15 21 15 Emelie Schepp Ni liv Gyldendal 11 8

E-boklista – Uke 41 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 1 2 2 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry 3 4 3 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 2 4 4 M. Hjorth og H. Rosenfeldt Som man sår Aschehoug 4 3 5 Jojo Moyes Når hvalene synger Bastion 5 4 6 Jørgen Jæger Dommen Strawberry 6 6 7 Gunnar Staalesen 2020: post festum Gyldendal Ny 1 8 Samuel Bjørk Ulven Cappelen Damm 7 2 9 Espen Rostrup Nakstad Kode rød Gyldendal Ny 1 10 Liza Marklund Polarsirkelen Cappelen Damm 8 5 11 Abid Raja Min skyld : en historie om frigjøring Cappelen Damm 10 10 12 M. Bjørgen og I. Stenvold Vinnerhjerte J. M. Stenersen Ny 1 13 John Le Carré Silverview Cappelen Damm Ny 1 14 Simon Stranger 304 Dager Aschehoug 9 3 15 Jan-Erik Fjell Ringmannen Strawberry 14 10