Nye redaktører hos Spartacus

Ragnhild Aslaksen og Alexander Leborg er på plass i hver sin redaktørstol hos Spartacus forlag.

– Alexander kjenner vi jo godt fra før, og vet hvilken kompetanse han tar med seg inn i lokalene. Det er luksus med en ny redaktør og kollega som behersker nærmest alle sider ved forleggeriet, melder sjefredaktør Nina Castracane Selvik.

– Ragnhild har allerede vist at hun er rett kvinne til å røkte de akademiske utgivelsene våre. Hun har et bredt register og brenner virkelig for kunnskapsformidlingen denne jobben inviterer til. Det har gitt oss et skikkelig løft å få disse to på plass rundt redaksjonsbordet!

På plass i nye lokaler

Aslaksen er allerede varm i trøya som ny sjefredaktør i Scandinavian Academic Press, forlagets imprint for fagbøker. Hun har bakgrunn fra Gyldendal Undervisning og Universitetsforlaget, og har en allsidig erfaring med bokproduksjon og forskningsformidling.

Alexander Leborg har byttet status fra husvenn til seniorredaktør i Spartacus. Han har et femtitalls oversettelser bak seg, og bokdebuterte i 2019 med reiseskildringen På vandring uten esel i Cevennene (Cappelen Damm). Parallelt vil han holde en hånd på rattet i Minuskel, forlaget han har drevet siden 2006.

Spartacus er nå på plass i nye lokaler i Bernhard Getz gate 3 sammen med forlagene Pax, Dreyer og Press. De fire fortsetter å jobbe som uavhengige og konkurrerende forlag, men nå innenfor samme selskap, Forente forlag, med Håkon Harket som daglig leder.