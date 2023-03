Lanserer rendyrket AI-forlag

Svenske Reedz lanserer nå Reedz Books, en forlagsvirksomhet hvor alt er basert på AI-teknologi. – Bøkene er både skrevet og illustrert med AI, sier gründer John Strandberg.

Siden starten i 2020 har Reedz investert i oversettelser og lydbokopptak ved hjelp av AI-teknologi (kunstig intelligens), og selskapet har skalert opp virksomheten til å dekke over 80 språk. I Sverige er det inngått samarbeidsavtaler med blant annet Axiell og Hoi Publishing. Nå går Reedz ett skritt videre og lanserer en fullstendig AI-drevet publiseringsvirksomhet under navnet Reedz Books, melder Svensk Bokhandels nettsted SvB.se.

– Vi har utviklet en produksjonsflyt som vi mener er verdens første AI-utgiver hvor vi skriver, illustrerer, oversetter og lydsetter med AI, sier John Strandberg, som er grunnlegger av Reedz.

– Et enormt behov

Et pilotprosjekt er allerede gjennomført sammen med flere nordiske biblioteker, hvor Reedz produserte bøker på arabisk, kroatisk, polsk, somali, thai og ukrainsk, som bibliotekene deretter distribuerte til låntakere via sine eksisterende apper.

– Vårt første fokus er på fakta, kunnskap og inspirasjon for barn og unge på minoritetsspråk. Det er et enormt behov som teknologien og forlagene tidligere ikke har klart å dekke, sier John Strandberg til SvB.se.

Bøkene kretser rundt temaer som bærekraft, en grunnleggende forståelse av økonomi, kultur, historie og ernæring og helse. Innholdet i bøkene kan komme fra kurs og undervisningstekster produsert av andre samfunnsaktører, og John Strandberg nevner blant annet FNs verdensmål som eksempel.

– Tanken er at vi under hvert tema finner samarbeidspartnere som kan kvalitetssikre innholdet, men også inspirere til hvordan vi lager materialet.

Til utviklingsland

Strategien er å skalere opp produksjonen til store volumer samtidig som de opprinnelige produksjonskostnadene holdes nede.

– Teoretisk sett kan vi ta én krone per bok og likevel få en avtale fordi volumene er så store. Ingen distributør skal si nei fordi de ikke har råd, sier John Strandberg til SvB.se.

Tanken på lang sikt er at bøkene også skal kunne distribueres i utviklingsland med begrenset tilgang på bøker.

– Vi produserer ikke bøker på zulu eller swahili fordi vi tror at foreldre i de landene vil kunne betale for bøkene. Men vi må finne en modell der vi gjennom partnerskap kan ta en svært liten sum penger fra distributøren og hvor sluttbrukere kan strømme uten å måtte betale i det hele tatt. I utviklingsland går det ofte via mobiloperatører og distribusjonen skjer via datanettet.

Han tror ikke Reedz-modellen vil utkonkurrere det eksisterende bokmarkedet i disse utviklingslandene:

– Jeg ser på den risikoen som ekstremt liten. Barnebøker finnes knapt selv på trykk og svært få har råd til dem. Bøkene som kjøpes er bøker som trengs til skolen. Og når det kommer til lydbøker er det ingenting.