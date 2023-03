Vant stor pris i Lille

Isen-forfatter John Kåre Raake og Rådebank-manusforfatter Linn-Jeanethe Kyed sikret seg fransk prestisjepris.

John Kåre Raake og Linn-Jeanethe Kyed vant prisen for beste manus under den internasjonale seriefestivalen Series Mania i Frankrike, for den kommende serien The Fortress (Festning Norge). Prisen ble utdelt i Lille i kveld.

John Kåre Raake har blant annet stått bak filmmanus til kinosuksesser som Bølgen og Skjelvet, og hans romandebut Isen (Gyldendal) fra 2019 er solgt til 16 land og var gjenstand for en opphetet tysk auksjon.

Linn-Jeanethe Kyed, mausforfatter bak TV-seriesuksessen Rådebank, er ikke ukjent med pristildelinger. Den nevnte serien har sikret henne Gullruten og Seriekritikerprisen i 2021, i tillegg til ar hun ble kåret til Årets medienavn i Nettavisen. Hun er også blitt nominert til Oscar for beste kortfilm i 2012.

– Umåtelig stolte

Handlingen i The Fortress (Festning Norge) er lagt til 2037. Norge har valgt å bli selvforsynt bak en enorm mur og isolere seg fra resten av verden. De heldige borgerne lever trygge og gode liv, men når en dødelig sykdom bryter ut, er nordmenn fanget bak den samme muren som skulle beskytte dem.

– Vår ambisjon, og det viktigste temaet i Festning Norge, er at for å løse de enorme utfordringene verden står overfor, trenger alle. Denne serien viser at å isolere et land, velge å sette sine egne innbyggere foran alle andre, absolutt ikke er den beste løsningen. Det føles fantastisk at den internasjonale juryen har sett og forstått historien vår, og vi er umåtelig stolte over å vinne denne prisen, sier Raake.

400 bidrag

– Vi er utrolig stolte av denne serien og de dyktige menneskene som har skapt noe helt unikt. Denne prisen er ytterligere et bevis på at vi klarer å finne bransjens beste historiefortellere, sier Head of Drama hos Viaplay Group, Tanya Nanette Badendyck.

Selome Emnetu har hovedrollen i serien og Tobias Santelmann spiller en større rolle som statsminister. Cecilie Mosli og Mikkel Brænne Sandemose har regissert. The Fortress (Festning Norge) er produsert av Ales Ree og Synnøve Hørsdal ved Maipo Film. Series Mania er en av verdens største seriefestivaler. Nesten 400 bidrag fra rundt 80 land ble sendt inn, åtte av disse ble presentert på festivalen.