Til høsten starter en ny runde med NFFOs forfatterskole hvor 12 utvalgte elever skal få fordype seg i sakprosa for barn og unge.

– Da vi lanserte forfatterskolen i 2021 var det for å øke antallet sakprosabøker for barn og unge og styrke forfatterbestanden. Nå begynner bøkene å komme ut av elever fra det første forfatterkullet, og jeg er svært glad for at styret har gitt grønt lys til to nye forfatterkull (2023/24 og 2024/25). Nå er skrivelærerne Bjørn Arild Ersland og Hilde Hagerup og jeg spente på hvem som søker i år, sier Kristine Isaksen, som er NFFOs prosjektleder.

Allerede er det utgitt fem bøker fra forfattere som har gått på forfatterskolen – og det toppet seg i fjor, med Ragnhild Holmås som fikk Brageprisen for Ordenes hårreisende hemmeligheter.

Skal resultere i ferdig bokmanus

Dette er fjerde året med forfatterskolen, og NFFO oppfordrer også etablerte forfattere, både skjønnlitterære- og sakprosaforfattere, til å søke.

– Som elev på skolen får du blant annet en innføring i hvordan skrive for barn og ikke voksne, samspillet med illustratør og faglig etterrettelighet, sier Isaksen, og legger til:

– Skolen vil ha fokus på språk, framstilling og litterære virkemidler. Målet er at elevene skal få hjelp til å utvikle sitt eget språk og at dette resulterer i et ferdig bokmanus når skoleåret er over, sier Isaksen.

Elevene får også med seg en god dose bransjekunnskap siden bl.a. normalkontrakten, innkjøpsordningene, bokrådene i bokhandelerne og potensielle formidlingsarenaer er tema på samlingene.

Søknadsfristen er 2. mai. Les mer om kurset her.