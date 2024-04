Gyldendal utgir Aleksej Navalnyjs biografi

– Det er med ydmyket og stolthet at vi i Gyldendal utgir Patriot i oktober, sier forlegger i Gyldendal Lars Røtterud.

Aleksej Navalnyj begynte å skrive på Patriot like etter at han var døden nær av forgiftning i 2020. Kapittel for kapittel har blitt smuglet ut av fengselet, og med levende og gripende detaljer forteller Navalnyj sin livshistorie og om den ustoppelige kampanjen han førte mot et stadig mer diktatorisk regime.

«Denne boken er ikke bare et vitnesbyrd om Aleksejs liv, men hans urokkelige engasjement i kampen mot diktatur – en kamp han ga alt for, inkludert livet sitt. Gjennom boken vil leserne bli kjent med mannen jeg elsket dypt – en mann med integritet og urokkelig mot. Å dele historien hans vil ikke bare hedre minnet hans, men også inspirere andre til å stå opp for det som er rett, og aldri miste av syne verdiene som virkelig betyr noe», sier kona, Julija Navalnaja.

Navalnyj var var en russisk antikorrupsjonsforkjemper, aktivist, opposisjonsleder og politisk fange. Han døde i 2024.

– Det er med ydmyket og stolthet at vi i Gyldendal utgir Patriot i oktober. Det amerikanske forlaget planlegger et førsteopplag på 500 000 eksemplarer av boken. Det er i seg oppsiktsvekkende, og vi har også store forventninger til denne utgivelsen, sier forlegger i Gyldendal Lars Røtterud.

Boken har verdenslansering 22. oktober.