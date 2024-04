Kvernlands vampyr-Munch blir film

Steffen Kvernlands skrekkhistorie om Edvard Munch blir vampyrfilm.

Den prisbelønnede norske tegneserieskaperen og illustratøren Steffen Kverneland romandebuterte i 2016 med den gotiske røverromanen Vampyr. Nå har Maipo Film AS mottatt produksjonstilskudd fra Norsk filminstitutt (NFI) for å lage spillefilm basert på boken.

Filmen vil ha et totalbudsjett på kroner 50.000.000. Produsenter for filmen er Cornelia Boysen og Petter Onstad Løkke, og det er Arild Fröhlich som skal ha regi. Manus er det Aleksander Kirkwood Brown og Jørgen Færøy Flasnes som står for.

«En kontrafaktisk røverhistorie»

Maipo melder at filmen blir en kontrafaktisk røverhistorie hvor vi møter

Edvard Munch-ekspert Steffen, som har fått den store oppgaven med å kuratere en Munch-utstilling. Et mystisk dødsfall ved Munch-museet setter ham på sporet av et farlig mysterium. Steffen graver dypere og avslører en mørk hemmelighet i malerens dystre familiehistorie.

Tom Gulbrandsen, filmkonsulent NFI, skrev blant annet i sin vurdering: «Moglegheitene her er rikhaldige. Vår mest berømte målar vert tematisert på ein måte som kan pirre ikkje berre eit norsk publikum, men også eit internasjonalt»

– Tre sterke filmprosjekt for barn og unge

Norsk filminstitutt delte ut i alt 52,7 millioner kroner i produksjonstilskudd etter ukens vedtaksmøte. Blant disse finner vi også Lise Myhre, som debuterer som regissør. Hun har dessuten selv skrevet manuset til «Tannfeen» – en eventyrfilm for hele familien som Norsk filminstitutt kaller «en hilsen til alle som har kjent på å være annerledes og ikke passe inn».

Myhre (48) skal ha regi sammen med Rasmus A. Sivertsen, og filmen fikk 13.5 millioner kroner i produksjonstilskudd.

«Klasseturen», som Fanny Ovesen har regi på, også dette for Maipo, er tildelt 14,5 millioner kroner i produksjonstilskudd. Den handler om en ungdomsskoleklasse som skal til Polen for å komme tett på holocaust, mens tenåringene ser det som en sjanse til veldig mye annet.

«Grevlingene», som 73 Eyes Film Production står bak, har Paul Magnus Lundø på regi. Her vanket det 7.190.000 kroner i produksjonstilskudd til en feelgoodfilm om barndom, identitet, integritet – og drømmen om å bli speider.

– I denne runden er det tre sterke filmprosjekt for barn og unge. Vi er glade for å se at det kommer spennende og originalskrevne kinofilmer for denne målgruppen, seier Terez Hollo-Klausen, avdelingsdirektør for kunstnerisk vurdering, utvikling og publikum på Norsk filminstitutt.