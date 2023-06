Ny leder på Litteraturhuset i Bergen

Hjørdis Losnedahl blir ny daglig leder på Litteraturhuset i Bergen.

«Styret er trygg på at Hjørdis Losnedahl vil befeste og videreutvikle Litteraturhusets sterke posisjon og tilby publikum, forfattere og bokelskere spennende og utfordrende programmer i årene fremover», skriver Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen i en pressemelding.

Hjørdis Losnedahl (52) kommer fra stillingen som fungerende festivalsjef og konstituert daglig leder for stiftelsen Bergen internasjonale litteraturfestival. Losnedahl er utdannet innen litteraturvitenskap, teatervitenskap, fransk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Nice. Hun har i tillegg gjennomført kurs i personalledelse, markedsføring og organisasjonspsykologi ved NHH Executive.

«En kreativ, strukturert og hardtarbeidende leder»

«Etter en lang og vellykket periode med Kristin Helle-Valle som gründer siden stiftelsen i 2009, og daglig leder i mer enn 10 år, har styret lagt stor vekt på at vår neste sjef skal kunne balansere forholdet mellom kontinuitet og nyskaping. Det er stor konkurranse mellom et mangfold av kulturinstitusjoner i Bergen, og det er kamp om oppmerksomhet og pengestøtte», skriver stiftelsen i pressemeldingen.

Styret trekker frem Losnedahls lange erfaring innen kultur- og litteraturfeltet. Hun har vært driftsleder for Logen AS, samt medstifter, eier og administrasjonsleder for Logen Teater AS. Hun har vært både programkoordinator og kommunikasjonskoordinator for Festspillene i Bergen i ti år og var prosjektleder for Nordiske Mediedager i seks år.

«Gjennom sitt virke som programrådgiver og fungerende festivalsjef for LitFestBergen har Losnedahl vist seg som en kreativ, strukturert og hardtarbeidende leder».

Losnedahl vil tiltre et 5 års åremål fra 1. juli 2024. I følge stiftelsens ansettelsespraksis kan åremålet fornyes, etter søknad, for ytterligere én 5-årsperiode.