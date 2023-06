– Masse svarte penger fløt omkring

Deepti Kapoor er tett involvert i Hollywood-adapsjon av «I syndens tid».

Romanen I syndens tid fikk mye oppmerksomhet da den kom på norsk for noen måneder siden. Nå skal Hollywood lage TV-serie, og den indiske forfatteren Deepti Kapoor er tett involvert samtidig som hun skriver på oppfølgerboka.

Boken handler om tre svært ulike menneskers liv, som blir bundet sammen i skyggene av et samfunn hvor luksuriøse eiendommer, skitne forretninger og korrupte politikere står sentralt.

Selv om det er fiksjon er mye hentet direkte fra forfatterens eget liv og reiser. Da Kapoor bodde i Deli i 20-årene sine, kom hun tett på et miljø preget av ville fester, særdeles velstående mennesker og svarte penger.

Gatsby-aktige fester

– Jeg var ofte på vanvittige og ekstravagante Gatsby-aktige fester i store villaer. Det var masse svarte penger som fløt omkring i et India i enorm vekst, sier Kapoor til NTB.

NTB møtte henne i Oslo i forbindelse med forfatterens aller første norgesbesøk. Hun er for tiden på promoteringsturné gjennom Europa.

– De kunne bare ta en telefon, så ble det fløyet inn både japansk Kobe-biff eller landets beste DJ – kun til deres private bursdagsfest. Jeg ble forført av all glamouren. Men etter hvert som jeg ble eldre, begynte jeg å stille spørsmål til systemet og korrupsjonen som var ansvarlig bak all denne velstanden og den sosiale ulikheten.

Samler historier fra virkeligheten

Kapoor er født i Moradabad i Uttar Pradesh, Indias mest folkerike delstat. Hun har reist gjennom store deler av landet og har samlet på historier fra virkeligheten gjennom hele sitt liv.

– Bestemoren min jobbet som lege i en landsby som var preget av organisert kriminalitet. Der opprettet hun et lite, privat sykehus. Hun tok imot babyene til de lokale gangsterne, som bare kom innom i nattens mulm og mørke, forteller hun.

En av historiene bestemoren fortalte henne var om en gangster-far som kom for å møte sin nyfødte sønn.

– Han puttet pistolen sin i hånden til den lille babyen, som naturlig nok grep sin bitte lille hånd om pistolhåndtaket, mens faren lyste opp av stolthet. Jeg vokste opp med masse slike historier, som har inspirert skrivingen min, sier Kapoor.

Hun har også en utklippsbok hvor hun i årevis har samlet på notiser fra indiske aviser, med små, obskure krimsaker fra rundt om i landet.

– Det kunne være de rareste ting, for eksempel lokale forbrytere og svindlere som brukte de mest utrolige, kreative forkledninger for å slippe unna politiet.

I gang med neste bok

Boken er første del av en trilogi. Hun er allerede godt i gang med å skrive oppfølgeren – og hun vet alt nå hvordan hun vil avslutte serien.

Kapoor og ektemannen har de siste fem årene bodd i Lisboa i Portugal. Men hun drar jevnlig tilbake til hjemlandet.

– Da jeg flyttet fra India og startet skrivingen med boka, var jeg full av lengsel og nostalgi. Jeg savnet luktene og lydene. Det var et konstant lydspor til mitt liv som plutselig forsvant.

Når hun er i India er derfor lydopptakeren er trofast følgesvenn – og et svært viktig verktøy for skrivingen.

– Jeg tar opp toglyder, som jeg elsker. Folk som synger på gata eller lyden av bønnerop fra et kloster i fjellene. Jeg samler på slike lyder, som jeg deretter hører på når jeg skriver hjemme i Portugal, slik at jeg kan fremkalle alle impulsene.

Hollywood lager TV-serie

Hun har høstet gode mottakelser både her til lands og verden over. Hollywood og forlag fra hele verden har sikret seg rettighetene til boken – etter heftige budrunder.

Og hun og ektemannen er tett involvert i utviklingen av det som nå skal bli en TV-serie produsert av FX og Fox21.

– Vi fikk en god avtale hvor vi har omtrent full kontroll, og det er det ikke ofte man får.

Og de forsøker å få så mange indiske folk inn i produksjonen som mulig.

– Denne historien foregår i India, så det er viktig for meg at det er en autentisk adapsjon. Det første jeg sa da jeg signerte avtalen, var at karakterene må snakke på sine morsmål – og at det ikke måtte gjøres om til en engelsktalende TV-serie.

Hun mener det er et skifte på gang i USA og viser blant annet til suksessen til sørkoreanske produksjoner som «Parasitt» og «Squid Games», som har vunnet en rekke priser i USA.

– Amerikanerne synes å ha innsett at ikke alle serier fra utlandet er nødt til å være engelsktalende, sier Kapoor.

Deepti Kapoor forteller til NTB at hun er godt i gang med oppfølgerboka, samtidig som hun er tett involvert i Hollywood-adapsjonen, som skal bli en TV-serie.

Boken hennes har blitt godt mottatt rundt om i verden. Nå skal historien gjenfortelles som TV-serie i USA.

«I syndens tid» er solgt til 20 land.