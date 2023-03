Ny ledelse i Forlagið

Sigþrúður Gunnarsdóttir blir ny toppsjef.

Forlagið, det ledende islandske forlaget, gjør endringer i ledelsen. Sigþrúður Gunnarsdóttir er utnevnt til ny administrerende direktør i selskapet, etter Egill Örn Jóhannssons avgang. Sigþrúður Gunnarsdóttir har en sterk bakgrunn fra islandsk litteratur og har vært i Forlagið siden stiftelsen. Hun har jobbet tett med mange islandske forfattere og blant annet redigert det litterære tidsskriftet til Mál og Menning. Hun har også sittet i selskapets styre i flere år.

– Vi er glade for det en av våre mest talentfulle kolleger har tatt på seg det økte ansvaret som administrerende direktør. Sigþrúður har vist en lidenskapelig interesse for utviklingen av islandsk litteratur, og vi er sikre på at selskapet er i gode hender under hennes ledelse, sier Halldór Guðmundsson, styreleder i Forlagið.

Tidligere proff-spiller

Jón Heiðar Gunnarsson er utnevnt til ny markedsdirektør i selskapet, etter Guðrún Norðfjörðs avgang. Han har en mangfoldig bakgrunn innen journalistikk, filosofi og digital markedsføring, og har tidligere jobbet med reklamebyrået Sahara, hvor Forlagið var blant hans kunder, og Birtingarhús fra 2014, samt arbeidet tett med mange av Islands mest kjente selskaper om merkevareutvikling. Jón Heiðar Gunnarsson har også bakgrunn som profesjonell håndballspiller.

Utvikler nytt agentur

Stella Soffía Jóhannesdóttir blir senioragent, og vil bli med Valgerður

Benediktsdóttir og Kolbrún Þóra Eiríksdóttir Forlagiðs Foreign Rights-seksjon, når de nå skal skape The Reykjavík Literary Agency, som skal presenteres senere i år. Stella Soffía Jóhannesdóttir har en grad i litteratur, tidligere jobbet i selskapet som anskaffende redaktør i seks år før hun gikk videre til en rolle i Storytel Iceland. Hun har fungert som administrerende direktør i Reykjavík International Literary Festival og var en del av arrangørteamet til Islands æresgjestprosjekt i Frankfurt 2011.

– Vi er veldig glade for å ønske Jón Heiðar og Stella velkommen til Forlagið. Deres mangfoldige bakgrunn og ekspertise vil være verdifullt når vi skal navigere i det skiftende landskapet i forlagsbransjen, sier Halldór Guðmundsson.