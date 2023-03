Klart for Bologna

– Det kommer til å bli en fest. "We’re 60 and still rockin’", sier Elena Pasoli, sjef for utstilling ved Bologna bokmessen.

I dag går startskuddet for det mange mener er verdens kanskje koseligste bokmesse. Barnebokmessen i Bologna stiller i år med 1 350 utstillere fra hele verden. Dette er kun 100 færre enn i det siste normalåret før pandemien, 2019 – som også var Bologna messens travleste år. – Vi er nå veldig tilbake til normalen, sier Pasoli til Publishers Weekly – og påpeker at det som holer utstillertallene noe nede er at forlag fra Kina og Russland ikke deltar ved årets messe. Det er forventet at rundt 20 000 til 23 000 publikummere vil ta turen innom bokmessens i løpet av dens fire dager. I 2019 satte bokmessen rekord med 30 000 besøkende. Fyller 60 år Programmet ved årets bokmesse vil også være preget av jubileumsfeiring. Barnebokmessen fyller nemlig hele 60 år, og dette feires blant annet ved at 20 illustratører har fått i oppdrag å skape en ny visuell profil for messen. Pasoli kaller resultatet «en potpurri av ulike stiler som reflekterer messens vitalitet». – Bologna bokmessen har utviklet seg fra å være eksklusivt fokusert på barnebøker til å tilrettelegge for generell rettighetssalg- og handel. Dette gjør Bologna til en hovedstad for rettighetssalg. Dette er en av våre største oppnåelser og noe vi vil feire, forteller Pasoli. Hellas er gjesteland I 2026 skal Norge være gjesteland ved barnebokmessen – men i år er det Hellas som får æren. Hele 59 forlag, 10 forfattere og to illustratører fra Hellas vil være en del av gjestelandsprosjektet – hvor temaet er «Same Face, Same Race» – Dette gir mening når du ser på italienere og grekere, du kan ikke se forskjell på oss. Vi er så nære, vi er nesten samme folk, sier Pasoli. – Hellas er et lite, men svært kvalitetsrikt bokmarked. Å være gjesteland i Bologna er en stor mulighet for oss. Vi er stolte av vår litterære kultur og gleder oss til å vise den frem for det internasjonale forlagsbransjen, sier Nopi Chatzigeorgiou, koordinator ved bokmessen i Thessaloniki som har kuratert gjestelandsprogrammet. Kvinnedagen 8. mars vil også bli markert. En nettverksfrokost, flere paneldiskusjoner og et dansefest arrangert av PublisHer, en internasjonal organisasjon som arbeider for å fremme kvinner i forleggerbransjen. – Vi er utrolig glad for å kunne ønske alle velkommen tilbake til Bologna. Det kommer til å bli en fest. «We’re 60 and still rockin’, avslutter Pasoli. 0 Delinger