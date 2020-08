Museumsforlag med vind i seilene

Trondheims-baserte Museumsforlaget med riktig bra regnskapstall for 2019 og optimisme foran årets bokhøst.

Museumsforlaget fikk et bra år i fjor. Omsetningen økte med over 12 prosent til 4,3 millioner. Driftsresultatet bedret seg samtidig fra et underskudd året før, til et overskudd på 140 000 i 2019.

Forlaget som er eid av Museene i Sør-Trøndelag, har som hovedoppgave å utgi publikasjoner med kulturhistorisk innhold. Forlaget teller nå fire ansatte.

Lanserte nettbutikk i Frankfurt

Forlaget var ikke snauere enn at det i fjor lanserte ny nettbutikk under bokmessen i Frankfurt, og opplevde med dette en kraftig vekst i antall følgere på Instagram. I tråd med de siste årenes fokus på krigshistorie og kritisk historieskrivning, ble Motstandskamp fra Trondheim av Tor Busch fjorårets bestselger. Den rikt illustrerte praktboka Jekta. Eventyrets farkost av Bjørn Tore Pedersen fulgte hakk i hæl, mens strikkeboka Selbuvotter av Anne Bårdsgård fra 2016 ble forlagets tredje mest solgte bok.

Andre bøker som solgte bra var Oppdag Vesterled av Kristin Prestvold, På vei gjennom Trøndelag av Stein Arne Sæther og Dan Ågren og Metallsøking av Birger Aarmo.

Selbu til det store utland

Museumsforlaget markerte seg godt under bokmessen i Frankfurt. Forfatter Anne Bårdsgård bidro til det offisielle programmet med en strikkeworkshop i den norske paviljongen, og feiret det hele med fersk førsteutgave av den engelske oversettelsen av suksessboka Selbuvotter. Forlaget inngikk samarbeid med det amerikanske forlaget Trafalgar Square Craft Books etter London Book Fair i fjor, og i USA ble Selbumittens først lansert i november, men rakk likevel å bli forlagets salgssuksess i 2019.

Selbuvotter kommer også på dansk i høst, og Bårdsgård lanserer sin neste bok, Selbumønster, 15. august på Selbu Bygdemuseum. Arrangementet er corona-lukket, men blir forlagets første digitale boklansering med livesending på Facebook.

– I det hele tatt har satsingen på den nye nettbutikken og synlighet på sosiale medier ført til nye lesere i en utfordrende tid. Samtidig er mange av forlagets samarbeidspartnere i en svært krevende situasjon så vi gjør det vi kan for å støtte norske museer og fagmiljøer, forteller markedsansvarlig Turid Sødal Breistrand.

Gleder seg til bokhøsten

Foruten Selbumønster har forlaget gode forventninger til bokhøsten. De førstkommende bøkene er Under Trondheim. Historier fra bygrunnen av Axel Christophersen og Kunstguiden. Utendørskunst i Trondheim sentrum av Gustav Svihus Borgersen. Begge bøker som retter seg både mot et lokalt og nasjonalt publikum. Den første er en arkeologisk reise gjennom gamle Nidaros, mens Borgersens bok går i dybden på samtlige skulpturer og utsmykninger i Trondheim sentrum.

I tillegg løfter forlaget fram norsk keramikkproduksjon gjennom boka Frodig fajanse og kjærlig keramikk. Haldenkeramikk 1940-1980 av Marianne Andreassen.

– Dette blir en fagfellevurdert bok som kommuniserer bredt gjennom rik billedbruk og en ambisjon om å pryde norske kaffebord. Vi gleder oss til bokhøsten, avslutter en engasjert Breistrand.