– Overrasket over utviklingen

Michelet-kritikken: Fra "god dialog" til frontkollisjon?

Marte Michelet gikk sist uke ut i Bergens Tidende og beklaget flere feil i sin bok Hva visste hjemmefronten?. Åtte etterkommerne av norske motstandsfolk svarte deretter med et debattinnlegg sist helg og krevde boken trukket tilbake fra biblioteker og bokhandler – et krav de også tidligere har fremmet.

Dette er også kravet i varselet om søksmål fra Elden, som VG har fått innsyn i: «Dersom ikke boken umiddelbart trekkes tilbake, varsles det at det vil bli tatt ut stevning, jfr. tvisteloven paragraf 5–2», skriver Elden i varselet.

– Ikke hørt fra Gyldendal

Striden rundt Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten? har nå ført til at familier til motstandsfolk truer med å injuriesøksmål mot forlaget:

– Vi har ikke hørt fra Gyldendal ennå. De har bedt om en svarfrist til 22. februar, og det har de fått. Vi tar for gitt at et presumptivt seriøst forlag ikke utgir falske injurier, og trekker tilbake ulovlige bøker og korrigerer dem, uttalte advokat John Christian Elden til TV 2.

Elden representerer etterkommere av motstandsfolk som er omtalt i boka. Det er tale om etterkommerne av noen av våre mest profilerte motstandshelter, som Gunnar Sønsteby, Ragnar Ulstein, Jens Chr. Hauge senior, Alf T. Pettersen, Reidar Larsen, Tore Gjelsvik, Eivind Berggrav og Arvid Brodersen.

Vi legge frem en tidsramme

Gyldendal presiserte overfor NTB at tilbakemeldingen som ville foreligge fra forlaget i dag, ville være en tidsramme for gjennomgang av påstandene de skulle legge frem i dag, ikke et svar på samtlige påstander.

«I en epost til oss har de bedt om respons innen i dag for hvor lang tid vi ser for oss å bruke på gjennomgangen. Det skal vi gi», bekreftet forlagssjef for sakprosa Reidar Mide Solberg i en epost til NTB.

Han fortalte at de er godt i gang med arbeidet med gjennomgang av kritikken mot boka, men påpekte at dette arbeidet tar tid.

«Vi forstår at offentligheten ønsker svar, men Marte Michelet brukte fire år på sin bok, og forfatterne av den såkalte motboka brukte rundt to år på sin bok» skrev Solberg i e-posten til NTB.

– Var i et konstruktivt spor

Nå har saken altså tatt en nye omdreining, som ifølge forlaget overrasker dem: – I dialog med etterkommerne, representert ved advokat John Christian Elden, hadde vi blitt enige om at vi innen i dag skulle gi vår respons på hvor lang tid vi ser for oss å bruke på gjennomgangen av kritikken mot boken. Nå har vi imidlertid mottatt et prosessvarsel fra Elden. Vi opplever at vi var i et konstruktivt spor, dette er derfor en utvikling i saken som overrasker oss. Vi ser oss nødt til å henvise til vår advokat Cato Schøitz for ytterligere kommentar, sier Reidar Mide Solberg til VG.