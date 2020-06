Norsk selskap skriver dansk kapittel

Tre danske forlag går sammen om strømmetjeneste – signert norske Beat Technology.

Det er ikke så lenge side Gyldendal-Morten Hesseldahl, i et intervju med BOK365/B&S signaliserte at han var ukomfortabel med forlagets posisjon i salgsleddet. Toppsjefen i Danmarks største og eldste forlag mente det ville være tøft å gi fra seg «utstillingsvinduene» og kunde-kunnskapen til andre store konkurrenter.

– Godt for dansk litteratur

Nå har storforlaget tatt affære. Sammen med Gads Forlag og Modtryk ruller Gyldendal i gang strømmetjenesten Chapter. De tre forlagene flagger konkurransedyktige betingelser og lover full åpenhet rundt sine avtalemodeller.

– Jeg er sikker på at en strømmetjeneste utviklet av flere forlag vil være godt for dansk litteratur. Bokleserne ønsker en tjeneste drevet av kjærligheten til litteratur. Samtidig vil forlag og forfattere få en sterk partner med fokus på å skape en bærekraftig økonomi på lengre sikt, hvilket er en forutsetning for at vi fortsatt skal kunne skape gode historier sammen, sier Hesseldahl.

Gyldendal blir majoritetseier i Chapter.

Mette Jokumsen, forlagssjef i Gads Forlag, mener Chapter gir forlagene en unik mulighet til å komme tettere på leserne. Modtryk-sjef Malene Schioldan er spesielt tilfreds med at de med Chapter vil bidra til økt leseglede blant de yngre.

«Best i klassen»

Det nye selskapet er udiskutabelt dansk, men teknologien er norsk. Utviklerne av Chapter er det Beat Technology, basert i Media City i Bergen. Selskapet har tidligere utviklet Aschehoug og Gyldendals strømmeselskap Fabel her hjemme.

– Med Fabel vet vi at vi har en «best i klassen»-app, så vi endrer ikke dramatisk på noe som er så godt og funksjonelt. Den store forskjellen blir at Chapter vil romme både e-bøker og lydbøker, og at de også vil fokusere sterkt på familie-lesing. Og så har Chapter en del planer som vi selvsagt ikke kan avsløre her og nå, sier strategisk direktør Nathan Hull i Beat Technology til BOK365.

Hull, som selv har bakgrunn fra strømmetjenesten Mofibo, beskriver det som en fantastisk mulighet til å jobbe med et ambisiøst prosjekt.

Bergen og Kharkov

– Beat Technoly utviklet seg fra forskjellige teknologiprosjekter i 2015, til å lansere Fabel i 2016. Fabel, som da ble den første forlagseide strømmetjenesten, har etter hvert blitt en viktig kraft på det norske bokmarkedet. De siste årene har vi jobbet med å skalere virksomheten og teknologien vår, så vi er svært glade for å ha landet Chapter-avtalen, sier Njål Hansen Wilberg, administrerende direktør i Beat til BOK365.

Beat Technology teller nå 26 hoder, med tilhold på Bryggen i Bergen og i Kharkov i Ukraina.

– Forlag som dominerer et marked eller en nisje, er tjent med å kunne tilby litteratur direkte til konsument. Dette gir både bedre kundedata til forlagene og bedre kuratering av sidene, i tillegg til at forfatterne kan oppnå bedre marginer, sier Njål Hansen Wilberg.

– Ambisjonsnivået fremover?

– Vi satser på å få tre til fem nye partnere årlig og at vi innen utgangen av 2022 har en million abonnenter på «våre» plattformer, sier Wilberg.