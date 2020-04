Danmark: Bokkjede er konkurs

Arnold Busck-kjeden gir opp og en av de største og viktigste aktørene i Danmark legger ned 29 butikker.

På hjemmesiden ligger det et kart fra google der alle bokhandlere fra Arnold Busck er plottet inn. Det viser at kjeden har dekket nær hele Danmark og med en spesiell fortetting på Sjælland og i København. Disse markørene må nå fjernes. I ettermiddag ble det kjent at selskapet begjærer seg selv konkurs.

«Kassen er tom. Så kort kan det sies. Covid-19-nedlukkingen har gjort det umulig å holde virksomheten gående. Vi har gjort alt som står i vår makt, men det har dessverre ikke vært mulig,» skriver selskapet i en pressemelding.

Åpnet delvis

I mars måned måtte selskapet, i likhet med bokhandlere i flere andre land i Europa, stenge og sende medarbeiderne hjem. Senterbutikker er siden åpnet etter at det er inngått frivillige avtaler om lønns- og arbeidstid med ivrige medarbeidere, men det har ikke vært nok til å redde bokhandlerkjeden. Heller ikke regjeringens hjelpepakker har vært nok til å kompensere tapene, melder selskapet.

Familieeid siden 1896

Arnold Busck ble grunnlagt i 1896 og har vært et familieeid selskap i alle år. De har også interesser innenfor forleggeri. Dansk Radio (DR) skriver at selskapet allerede var hardt presset og at det var negative resultater de siste årene. Arnold Busck forklarer selv at problemene oppsto ved innføring av nytt it-system og at det var en ødeleggende prosess for kjeden.