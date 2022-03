Norsk manga på Boklista

Norske tegneserier markerer seg på Boklista for barne- og ungdomsbøker.

– Jeg vet at den japanske mangaindustrien er gigantisk, og stadig vokser seg stor rundt hele verden. Så det blir spennende å se hvordan en norsk tegneserie, som både emulerer og er veldig inspirert av den stilen, vil gjøre det, sa debutant Helen Kaldheim i et intervju med D2 i forbinderse med utgivelsen av Alene, første bok i serien Mørkalven (Egmont).

Foreløpig ser det lovende ut her hjemme i hvert fall. Etter et par uker i salg går Mørkalven rett inn på fjerdeplass på Boklista for barne- og ungdomslitteratur. Kaldheims stil er så inspirert av den japanske tegneserieformen at D2, i det samme intervjuet, kaller Mørkalven for «Norges første manga». Til forskjell fra de andre tegneseriene på lista, er Kaldheims serie trykket rett i pocket-format, akkurat som en typisk manga.

Som et apropos til manga ligger Jørn Lier Horsts bok Operasjon ninja (Bonnier) på andreplass på den samme liste. Boka, som lå på førsteplass i flere uker, er forbigått av tegneserieboka Portaltreet (Egmont). Malin Falchs femte og nyeste bok i Nordlys-serien har havnet på førsteplass etter å ha ligget og vaket på andre- og tredjeplass på listene siden utgivelse. Trollriket (Egmont), Falchs fjerde bok i samme serie, ligger på åttendeplass. På tiendeplass finner vi nok en tegneserie, andre bok i serien Arkin. Lysets vokter (Egmont) av H. L. Phoenix har gjort entre.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – voksen – Uke 8 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 7 2 Johan Høst En nasjon i sjakk Vigmostad Bjørke 5 4 3 Åsa Larsson Fedrenes misgjerninger Gyldendal 3 3 4 Katrine Wessel-Aas Emmas bok Pitch forlag 2 3 5 Linn Ullmann Jente, 1983 Oktober 7 15 6 Guzel Jakhina Zulejkha åpner øynene Cappelen Damm 9 5 7 Kristina Ohlsson Isbryter Gyldendal 13 2 8 Anita Østerbø Skammens mødre Vestland 12 6 9 Kurt Aust m.fl. Påskekrim 2022 Bonnier Ny 1 10 Ilja Leonard Pfeijffer Grand Hotel Europa Gyldendal 6 3 10 Erica James Mødre og døtre Bonnier 11 4 12 Bernard Minier Dalen Aschehoug Ny 1 13 Tegnehanne Tegnehanne blir mamma Strand 10 5 14 Kjersti Halvorsen Det er jeg som kan hjelpe deg Cappelen Damm Ny 1 15 Atle Nielsen Mord og kjærlighet Cappelen Damm Ny 1

Boklista for generell litteratur – voksen – Uke 8 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 H. A. Hjelmås / T. Steinsland Klompelompe: Turstrikk 2 J.M. Stenersens Forlag Ny 1 2 Øystein Pettersen Helt konge! Gode dager 1 7 3 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 2 29 4 Marit O. Bromark Påskequiz 2022 Cappelen Damm Ny 1 5 Sharon Jones Bekjenn og brenn Bonnier 4 4 6 Vidar Bergum Nydelig!: Spennende mat full av smak Cappelen Damm Ny 1 7 Lars H. Kvam Påskequiz 2022 Gyldendal Ny 1 8 Linn Stokstad Kickstart: Sprudlende sunn på 10 dager! Frisk 14 8 9 C. Sagen / S. Sagen Fra ligging til legging J.M. Stenersens Forlag 5 7 10 Trond-Viggo Torgersen Kroppen for voksne Frisk 6 17 11 A.I. Sinding / S.M. Skeide Selvkritisk Gyldendal 7 7 12 Trine Aalborg Påskequiz 2022 Bonnier Ny 1 13 Dennis Asbjørnsen Spiselig hage Aschehoug Ny 1 14 Jenny Skavlan m.fl. Fæbrik syboka Pullman publishing 13 14 15 Hawre Gyth Delikat strikk til barn Cappelen Damm Ny 1

Boklista for barne- og ungdomsbøker – Uke 8 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Malin Falch Portaltreet: Nordlys: 5 Egmont Kids Media Nordic 2 3 2 Jørn Lier Horst Operasjon Ninja: Detektivbyrå nr. 2 Bonnier 1 3 3 Camilla Brinck Mysteriet med hullet i veggen: Musse & Helium: 1 Cappelen Damm 3 3 4 Helen Kaldheim Alene: Mørkalven: 1 Emont Kids Media Nordic Ny 1 5 Dag Lønsjø Valper på sporet!: Paw patrol Vigmostad Bjørke 4 3 6 Camilla Brinck Jakten på gullosten: Musse & Helium: 2 Cappelen Damm 6 3 7 Lisa Aisato (ill.) Min første sanglekebok Gyldendal 5 3 8 Malin Falch Trollriket: Nordlys: 4 Egmont Kids Media 13 3 9 Camilla Brinck Eventyret i Lindrizia: Musse & Helium: 3 Cappelen Damm 9 3 10 H. L. Phoenix Håpet: Arkin lysets vokter: 2 Egmont Kids Media Nordic Ny 1 11 Sam Taplin Lyder ved sjøen: Trykk og lytt Gyldendal Ny 1 12 Lars Mæhle Kjempeblekkspruten: Dinosaurgjengen: 8 Kagge 8 3 13 Rikard B. Heimen Syng med Bjørnis: Brannbamsen Bjørnis Aschehoug 7 3 14 Jørn Lier Horst Operasjon heksegryte: Detektivbårå nr. 2 Bonnier Ny 1 15 Andreas Haukeland Tix: Den stygge andungen Gyldendal Inn på nytt 2

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 8 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lucinda Riley Den savnede søsteren Cappelen Damm 1 8 2 Romy Hausmann Elskede barn Cappelen Damm 2 8 3 Kristina Ohlsson Stormvakt Gyldendal 3 4 4 Jan-Erik Fjell Ringmannen Bonnier 11 2 5 Jo Nesbø Sjalusimannen og andre fortellinger Aschehoug 4 2 6 Tom Egeland Sølvmyntene Bonnier Ny 1 7 Katrine Engberg Isola Bonnier 6 9 8 Katrine Wessel-Aas Tilbake til Rosenlyst Pitch forlag 7 7 9 David Baldacci Konspirasjonen Cappelen Damm Ny 1 10 Cilla & Rolf Börjlind Frossent gull Gyldendal Ny 1 11 Jay Shetty Tenk som en munk Cappelen Damm 10 3 12 Jørn Lier Horst Sak 1569 Bonnier 14 34 13 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal Ny 1 14 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 8 36 14 Jens H. Jensen Kullmannen Aschehoug 9 7

E-boklista – Uke 8 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 7 2 Åsa Larsson Fedrenes misgjerninger Gyldendal 2 3 3 Johan Høst En nasjon i sjakk Vigmostad Bjørke 3 4 4 Jenny Colgan Den lille bokhandelen på hjørnet Gyldendal Ny 1 5 Kristina Ohlsson Isbryter Gyldendal 5 3 6 Linn Ullmann Jente, 1983 : roman Oktober 10 15 7 Erica James Mødre og døtre Bonnier 8 4 8 Katrine Wessel-Aas Emmas bok Pitch forlag 5 3 9 Jan-Erik Fjell Ringmannen Bonnier Inn på nytt 12 10 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal Inn på nytt 18 11 Atle Nielsen Mord og kjærlighet Cappelen Damm 15 2 12 Kristina Ohlsson Stormvakt Gyldendal 7 9 13 Abid Raja Min skyld : en historie om frigjøring Cappelen Damm 11 27 14 Bernard Minier Dalen Aschehoug 15 2 15 Lee Child Heller dø Cappelen Damm 13 5