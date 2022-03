Her er bestselgerne på Mammutsalget

Krim og strikk solgte best på Mammutsalget den første uka.

Kongeriket av Jo Nesbø (Aschehoug) er den mest solgte tittelen på Mammutsalget den første uka, viser tall fra Bokhandlerforeningen. Villmarksgensere av Linka Neumann (Aschehoug) ligger på andreplass. Den mest solgte romanen er Bokhandlerprisvinneren fra 2020, Tollak til Ingeborg av Tore Renberg (Cappelen Damm), som ligger på fjerdeplass.

Prosjektleder for Mammutsalget, Anne Jorunn Skogøy, forteller at skjønnlitteratur og lyrikk er den mest populære sjangeren på salget i år, og at krimbøker og dokumentarer også er populære kategorier. Barnebøker har en lang tradisjon for å være kundens favoritt på Mammutsalget og de selger godt også i år. Den mest solgte barneboka er Super-Peppa av Lauren Holowathy (Gyldendal).

– Mammutsalget gir bokkunden en unik sjanse til å finne et bredt utvalg av titler til gunstige priser, sier Skogøy, og minner om at salget varer frem til 12. mars: – Husk å stikke innom den lokale bokhandelen før salget avsluttes.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen.

Topp 15 – Mammutsalget

1 Nesbø, Jo Kongeriket Aschehoug 2 Neumann, Linka Villmarksgensere Aschehoug 3 Tvedt, Terje Verdenshistorie J.M. Stenersen 4 Renberg, Tore Tollak til Ingeborg Cappelen Damm 5 Faber, Kim Vinterland Aschehoug 6 Jacobsen, Roy Bare en mor Cappelen Damm 7 Mytting, Lars Hekneveven Gyldendal 8 Tønsberg, Tommy Beskjæring i hagen Cappelen Damm 9 Kepler, Lars Speilmannen Cappelen Damm 10 Tønsberg, Tommy Stauder – hvilken plante hvor Cappelen Damm 11 Flatland, Helga Et liv forbi Aschehoug 12 Bromark, Marit O. Hyttequiz Cappelen Damm 13 Shakar, Zeshan Gul bok Gyldendal 14 Holowaty, Lauren Super-Peppa Gyldendal 15 Hoem, Edvard Felemakaren Forlaget Oktober