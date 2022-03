Tok spranget etter første bok

Olav W. Rokseth har lagt handlingen i sin nye bok «Husk du skal dø» til Syria. Men selv har han aldri vært der. All research er gjort hjemmefra, gjennom bøker og google.

Hvilke bøker er det som virkelig har betydd noe for norske forfattere? Det har Bok365 forsøkt å ta et dypdykk i. Og la det være sagt med en gang: Dette tilskuddet til spalte-floraen er heftig inspirert av en utmerket tilsvarende spalte i The Guardian.

Denne uka har vi spurt Olav W. Rokseth som kan glede seg over at hans nye thriller Husk du skal dø er blitt veldig positivt mottatt.

Boka jeg leser nå?

– Nynazister blant oss av Harald S. Klungtveit. Skremmende om nynazisme i Norden.

Boka som forandret livet mitt?

– Det må bli min første bok Et spørsmål om beskyttelse. Den gjorde at jeg hoppet av fast jobb og begynte å skrive på tilnærmet heltid.

Boka jeg skulle ønske at jeg hadde skrevet?

– Hemingways Klokkene ringer for deg. Historien fra den spanske borgerkrigen kombinerer et dramatisk plot med fascinerende skildringer av mennesker og miljø. Så må jeg nevne teaterstykket og filmen Nawals hemmelighet, en hjerteskjærende historie med en sjokkerende vending på slutten. Nationaltheatret har stykket på programmet.

Boka som har påvirket min skriving og mitt forfatterskap mest?

– Ikke et land for gamle menn av Cormac McCarthy. En knallhard historie fortalt i et fortettet og rikt språk. Før startet jeg gjerne arbeidsdagen med å lese noen sider i boken. Siden har jeg lest omtrent alt av McCarthy.

Boka jeg synes er mest undervurdert?

– En beretning om blindhet av José Saramago er i alle fall en bok som jeg synes fortjener mange lesere, ikke minst siden vi nettopp har vært gjennom en pandemi.

Den siste boka som fikk meg til å gråte?

Canada av Richard Ford. En ungdom forteller om da foreldrene ble bankranere og han måtte flytte til Canada da de ble fengslet.

Den siste boka som fikk meg til å le?

– Erlend Loes Slutten på verden slik vi kjenner den. Tredje bok om smågale Doppler.

Boka jeg skammer meg over å ikke ha lest?

– Det må bli klimaboken Termostat av min gode venn Andrew Kroglund. Ellers så er det jo en mengde klassikere jeg føler jeg burde ha lest, for eksempel Dantes Den gudommelige komedie eller Don Quijote av Cervantes. Trøster meg med at den eneste boka som jeg har lest tre ganger er en klassiker, nemlig Hamsuns Sult.

Boka om mitt liv – tittel?

– Hvis boken utgis posthumt kan jeg tenke med tittelen Jeg kom, jeg så, jeg forsvant