Nordisk råd: Yahya er jokeren

Om han vinner Nordisk råds litteraturpris eller ikke - kvelden blir uansett farget av ham.

I kveld kl 21 deles Nordisk råds priser ut i Reykjavik – og i de tusen stuer med skandinavisk design og bokhyller i en befolkning med et relativt høyt velferdsnivå og som ennå har en viss andel kulturbrukere.

Som i fjor er det to litteraturpriser, en musikkpris, en filmpris og en miljøpris. Resten av utdelingen viker fra det vi har sett før.

Alle er velkommen til Nordens festligste prisutdeling – i år er den digital skriver Norden-org og gir deg lenke til sendingen fra Island, navn på utdelere og nominerte i de forskjellige klassene. Men likevel er det noe helt annerledes.

Yahya Hassan er forskjellen i år.

Den danske poeten ble nominert til den skjønnlitterære prisen for Yahya Hassan 2. Boka kom på norsk samme dag som Hassan ble funnet død i sin leilighet 30. april i år. Intet kriminelt, fastslo politiet.

Nominasjonen ble selvsagt stående. Riktignok står det i vedtektene at «Prisen gis til et skjønnlitterært verk som er skrevet av en nålevende forfatter på et av de nordiske språkene», men Yahya Hassan var i live på det tidspunkt han ble nominert. Situasjonen er spesiell. I prisens historie siden 1962, har det ikke skjedd før at en prismottaker har gått bort i tiden mellom nominasjonen og utdelingen.

Hvordan vil den unge poetens bortgang prege juryen og utdelingen i år?

Forhåpentligvis vil ikke hendelsen prege avgjørelsen.

De siste årene har skandalen i Svenska akademien skapt problemer for Nobelkomiteen som plukker ut vinner (ingen nominerte) av verdens største litteraturpris. Mistanken om taktikkeri har banket hardt på døren og en mistenksomhet har omhyllet deres arbeid. Så er man blitt positivt overrasket når de likevel har utnevnt tre vinnere som både har vist integritet og overrasket.

Om Nordisk-komiteen vet vi lite, annet enn at hver nasjonale jury skal plukket ut to verk fra hvert land og at de to i den nasjonale juryen blir med inn i den ti personer sterke nordiske juryen. Så er det noen frister og et årsjul som skal følges og taushetsplikt for jurymedlemmene – helt vanlige krav til en jury.

Les Almaas og Faldbakken nominert

I motsetning til nobelkomiteen, vet vi ikke hvordan den nordiske juryen jobber, men det er ingen grunn til å tro annet enn at de plukker ut det viktigste verket. Og ifølge kritikkene Yahya Hassan fikk i de nordiske landene, kan det bli ham. Jeg leste begge bøkene da de kom, og begge hadde den samme effekten: Diktene blir voldsomme, man dras inn og formelig hører forfatterens rop gjennom versalene før man må ha en pause. Så går det an å ta dem opp igjen.

Normalt er det slik at noen verker ansees for sjanseløse. Ikke på grunn av tidligere tildelinger og matematikk for å holde god tone i Norden, men fordi de er merkbart svakere. I fjor gjaldt det Åland.

Les anmeldelsen: Thriller med for svakt språk

Ålands kandidat ble helt avskrevet. Ikke bare her i BOK365, men i NRK og andre medier. I år har jeg ikke klart å se at noen medier har utpekt det ene svake leddet og det spekuleres og veddes heller ikke på Nordisk råd i samme utstrekning som Nobelprisen.

Om Yahya Hassan får prisen eller ikke: Kvelden blir uansett en markering av ham og hans vesle, men kraftfulle livsverk.

VIDAR KVALSHAUG