Almaas og Faldbakken Nordisk-nominert

De nominerte til Nordisk råds litteraturpris for 2020 er klare, og det er Bjørn Esben Almaas og Matias Faldbakken som er de to nominerte fra Norge. Begge forfatterne er utgitt på Oktober forlag.

Blant de nominerte finner vi 13 nordiske romaner, noveller og diktsamlinger er nominert til Nordisk råds litteraturpris 2020. Vinneren blir offentliggjort i oktober under Nordisk råds prisutdeling, som i år finner sted i Reykjavík.

Nok en nominasjon til Faldbakken

Matias Faldbakken er nominert Vi er fem, som forrige uke ble tildelt P2-lytternes romanpris. Boken har også vært nominert til Kritikerprisen 2019 og Ungdommens kritikerpris 2019/20. En rekke aviser utpekte Vi er fem til en av fjorårets beste romaner, blant dem Aftenposten, Klassekampen og Dagbladet. Rettighetene er så langt solgt til Italia, Tyskland, Danmark, Tsjekkia og Tyrkia.

Dette skriver juryen i sin begrunnelse:

«Da Matias Faldbakken debuterte som forfatter, under pseudonymet Abo Rasul, i 2000, var han allerede en etablert billedkunstner. Fra og med hans forrige bok, The Hills, og i enda sterkere grad i årets roman, Vi er fem, er det som om vi har med et helt nytt forfatter- og kunstnerskap å gjøre. Stil, språktone og miljøer skiller seg kraftig fra Faldbakkens tidligere produksjon – slik Vi er fem også skiller seg ut fra mesteparten av den norske samtidslitteraturen for øvrig … Romanen er en usannsynlig blanding av realistisk familieroman, bygdefortelling, sci-fi-eventyr og grøsser i ett. Det er et prov på Faldbakkens romantekniske evner at disse tilsynelatende motstridende premissene ikke får fortellingen til å knele, men tvert imot går opp i en særegen enhet som ikke kunne eksistert noe annet sted enn i akkurat denne romanen … en roman som først og fremst imponerer i kraft av en vitalitet som slår like sterkt ut i barneportrettene og bygderealismen som den gjør i skapelsestematikken og blikket for sosiale strukturer».

«Behersket, men medrivende»

Bjørn Esben Almaas er nominert for Den gode vennen, som utkom våren 2019 til gode kritikker. «Ei uvanleg sterk barndomsskildring», skrev Marta Norheim i NRK, og i Klassekampen het det at «Almaas bekrefter at han er et talent med innsikt i menneskesinnet. En så omfattende skildring av mobbingens karakter og ettervirkninger er uvanlig i norsk samtidslitteratur».

Boken er Almaas’ fjerde bok, og juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

«Almaas har skrevet en behersket, men like fullt dypt medrivende roman om et barns miserable vilkår, om vedvarende og fordekt lidelse og om det voksne menneskets tilkortkommenhet – historien om et traume kunne man kanskje kalle det … I Den gode vennen avdekkes barndommens tildragelser baklengs, mens den voksne mannens liv, det nåtidige familielivet, bølger og rykker fremover nær sagt med den klassiske kriminalromanens dramaturgiske trykk. Med sitt kyndige grep om dette kryssende forløpet viser Almaas at han har utviklet en skrift med sitt helt egne raffinement»

Den norske juryen har bestått av Morgenbladets kulturredaktør Ane Farsethås, litteraturprofessor Tone Selboe og forfatter Rune Christiansen.

Her er de nominerte fra de nordiske landene:

Danmark

YAHYA HASSAN 2 av Yahya Hassan. Dikt, Gyldendal, 2019.

HHV, FRSHWN – Dødsknaldet i Amazonas av Hanne Højgaard Viemose. Roman, Gyldendal, 2019.

Finland

Vem dödade bambi? av Monika Fagerholm. Roman, Förlaget M, 2019.

Ihmettä kaikki av Juha Itkonen. Roman, Otava, 2018.

Færøyene

Ikki fyrr enn tá av Oddfríður Marni Rasmussen. Roman, Sprotin, 2019.

Island

Lifandilífslækur av Bergsveinn Birgisson. Roman, Bjartur, 2018.

Kláði av Fríða Ísberg. Novellsamling, Partus forlag, 2018.

Norge

Den gode vennen av Bjørn Esben Almaas. Roman, Oktober forlag 2019.

Vi er fem av Matias Faldbakken. Roman, Oktober forlag, 2019.

Det samiske språkområdet

Juolgevuođđu av Niillas Holmberg. Dikt, DAT, 2018.

Sverige

Marginalia/Xterminalia av Johan Jönson. Dikt, Albert Bonniers förlag, 2019

W. av Steve Sem-Sandberg. Roman, Albert Bonniers förlag, 2019.

Åland

När vändkrets läggs mot vändkrets av Mikaela Nyman. Dikt, Ellips förlag, 2019.

Offentliggjøres 27. oktober

Det er de nasjonale medlemmene i bedømmingskomiteen for Nordisk råds litteraturpris som har nominert verkene til Nordisk råds litteraturpris 2020.

Vinneren av Nordisk råds litteraturpris 2020 presenteres 27. oktober under en prisseremoni i Reykjavík i forbindelse med Nordisk råds sesjon. Vinneren mottar prisstatuetten “Nordlys” og 350 000 danske kroner.

Nordisk råds litteraturpris har blitt delt ut siden 1962 til et skjønnlitterært verk som er skrevet på et av de nordiske språkene. Det kan være en roman, et drama, en diktsamling, en novellesamling eller en essaysamling som oppfyller høye litterære og kunstneriske krav. Hensikten med Nordisk råds fem priser er å øke interessen for det nordiske kulturfellesskapet og det nordiske miljøsamarbeidet samt å anerkjenne framstående kunstneriske og miljømessige innsatser.