Holder posisjonene

BRANSJESTATISTIKKEN: Lydbokforlagets penger er i vandring og Kagge stuper. Ellers er det få rystelser.

Mye av Lydbokforlagets omsetning er «overflyttet» til eierforlagene Gyldendal og Aschehoug og Kagge mister betydelig terreng. Ellers er det meste som året før, når vi ser på forlagene markedsandeler i bransjestatistikken.

Cappelen Damm passerer milliarden og holder fortsatt «pole position». Med en forlagsomsetning på 1 049 mill. kr (936 mill. kr i fjor) og en markedsandel på 35.3 (35,1) prosent troner de øverst foran forlagene på Sehesteds plass, som spiser seg noe innpå. Gyldendal øker sin markedsandel/omsetning fra 29,1 prosent/773 mill. kr til 31,3 prosent/930 mill. kr, mens Aschehoug øker fra 11,3 prosent/301 mill. kr til 13,2 prosent/392 mill. kr. Økningen tilsvarer langt på vei forlagsomsetningen de to har hentet over fra Lydbokforlaget – og litt til.

Av merkbare bevegelser ellers, er det Kagge som peker seg ut med sitt betydelige fall fra 4,0 prosent markedsandel (106 mill. kr) til 2,6 prosent (77 mill. kr). Ellers er det forbausende stabilt.

Nedenfor finner du oversikt over forlagenes markedsandeler i 2021. Kun andelen er med her, ikke omsetningen i kroner. En prosent utgjør en omsetning på ca. 30 mill. kr. Oversikten over markedsandeler omfatter kun medlemsforlag i Forleggerforeningen, hvilket vil si at eksempelvis Bonnier (ikke medlem i 2021) og Vigmostad & Bjørke ikke er med.

Forlagenes markedsandeler

Total markedsandel i prosent 2021 – inkl. digitale produkter (2020 i parentes)

1 (1) Cappelen Damm 35,3 (35,1)

2 (2) Gyldendal 31,3 (29,1)

3 (3) Aschehoug 13,2 (11,3)

4 (4) Universitetsforlaget 5,0 (5,0)

5 (5) Kagge 2,6 (4,0)

6 (7) Forlaget Oktober 1,5 (1,5)

7 (8) Samlaget 1,2 (1,2)

8 (9) J.M. Stenersens 0,8 (0,9)

9 (10) Forlaget Press 0,8 (0,9)

10 (11) Solum Bokvennen 0,6 (0,7)

11 (14) TV2 Skole 0,6 (0,6)

12 (16) Pax 0,6 (0,5)

13 (-) Hermon 0,5 (-)

14 (13) Bibelselskapet Verbum 0,5 (0,6)

15 (16) Spartacus 0,5 (0,4)

16 (17) Zebra 0,5 (0,6)

17 (12) Dreyers 0,5 (0,6)

Ingen andre forlag kom over omsetningsgrensen på 10 mill. kr.

(Kilde: Bokmarkedet 2021 – Forleggerforeningens bransjestatistikk)