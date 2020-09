Møt Trump og Kong Harald

Særlig mange fellesnevnere har kanskje ikke vår egen regent og USAs president. Men i kveld møtes de – i hvert fall nesten.

Forlagene har nå presentert sine lister, og det er spådd å bli en av tidenes beste bokhøster. I kveld kan du se deler av Cappelen Damms A-lag i sving, da høstens første Boktips Live går på lufta.

Det er to av kveldens gjester, Christian Borch og Hans Olav Lahlum, som bringer de to statsoverhodene sammen. Borch er aktuell denne høsten med boken om Kong Harald, mens Lahlum tar for seg et av tidenes viktigste og mest omtalte amerikanske presidentvalg i Trump, Biden og slaget om USA. Seansen ble teipet med 100 covid-godkjente publikummere i går, men sendes først på Boktips.no kl. 20.00 i kveld.

Med seg på høstens åpningskveld, får de også Karin Fossum og Synne Sun Løes. Det blir utdeling av Stig Sæterbakken minnepris og musikk ved Amund Maarud.

Planen er å arrangere Boktips Live fem onsdager utover høsten, med nettsending påfølgende dag.

– Vi vil hele høsten ha arrangementer der et lite publikum får være til stede, med godt smittevern. Samtidig har erfaringene med nettarrangementer i vår vist oss at det er mulig å skape enda bedre forhold mellom forfattere og lesere over hele landet ved også å streame arrangementene, sier Knut Gørvell, salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm.

Her er resten av høstmenyen for Boktips Live:



Torsdag 24. september kl. 20.00

Gert Nygårdshaug, Aili Hannisdal, Anne-Britt Harsem, Tore Rem, Gulraiz Sharif og Mia Landsem.

Torsdag 8. oktober kl. 20.00

Vigdis Hjorth, Aslak Hartberg, Roy Jacobsen og Bruno Jovanovic. Spesiell gjest: Sondre Lerche

Torsdag 22. oktober kl. 20.00

Erik Fosnes Hansen, Tore Renberg, Vidar Kvalshaug, Sigmund Løvåsen og Vidar Hansen. Musikk: Aslak Hartberg

Torsdag 19. november kl. 20.00

Erlend Loe, Hans Wilhelms Steinfeldt, Torbjørn Jagland, Hans Høeg: Spesiell gjest: Ingebjørg Bratland.

Donald Trump (Foto: Offical White House Portrait)